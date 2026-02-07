Haberler

Okul Sporları Judo Yıldızlar Grup müsabakaları Gümüşhane'de başladı

Okul Sporları Judo Yıldızlar Grup müsabakaları Gümüşhane'de başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümüşhane'de düzenlenen Okul Sporları Judo Yıldızlar Kız-Erkek Grup Müsabakaları'na 15 ilden 200 sporcu katıldı. Organizasyon, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapıldı ve dereceye giren sporcular Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazanacak.

Gümüşhane'de, Okul Sporları Judo Yıldızlar Kız-Erkek Grup Müsabakaları yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığınca Aydın Doğan Spor Salonu'nda organize edilen müsabakalara, 15 ilden 200 sporcu katıldı.

Türkiye Judo Federasyonu Teknik Kurul Üyesi, eski milli sporcu Neşe Şensoy Yıldız, AA muhabirine, Gümüşhane'de güzel bir organizasyon düzenlendiğini söyledi.

Müsabakaların iki gün süreceğini belirten Yıldız, dereceye girecek sporcuların Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacağını kaydetti.

Şampiyonaya katılacak sporculara başarılar dileyen Yıldız, hedeflerinin sporcuları milli takım seviyesine ulaştırmak, ardından da olimpiyatlara katılacak sporcular yetiştirmek olduğunu ifade etti.

Iğdır'dan müsabakalara katılan sporcu Bahar Şahin ise hedefinin Avrupa Şampiyonluğu olduğunu anlatarak, Gümüşhane'ye kategorisinde birinci olmak için geldiğini vurguladı.

Müsabakalar yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Sinan Uçar - Spor
TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri

TÜVTÜRK'te polisin dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için inisiyatif kullanabilir! İşte konuşulan rakam

Emekliler için inisiyatif kullanabilir! İşte konuşulan rakam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk futbolunda tarihi olay! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takımı taraftarlar devraldı

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takımı taraftarlar devraldı
Uzun yıllardır böylesi yaşanmıyor! Sular taşların arasından fışkırdı

Uzun yıllardır böylesi yaşanmıyor! Taşların arasından fışkırdı
Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet! Biz öldürdük

Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet! Biz öldürdük
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor

Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
Türk futbolunda tarihi olay! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takımı taraftarlar devraldı

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takımı taraftarlar devraldı
Ev sahibi-kiracı kavgası cinayetle bitti! Hastaneye götürülmesin diye aracın önünü kestiler iddiası

Ev sahibi-kiracı kavgası cinayetle bitti: Bu çocuk burada ölecek
10 yaşında hayata gözlerini yuman Berivan, çok istediği küpeleri bir hafta takabilmiş

Acılı baba anlattı: Çok istediği küpeleri bir hafta takabilmiş