Gültepespor U18, Atletikspor'u 1-0 Yenerek Galip Geldi
Kayseri Süper U18 Ligi'nde oynanan maçta Gültepespor U18 takımı, Atletikspor karşısında 1-0'lık galibiyet elde etti. Gol, Salih Şimşek tarafından 65. dakikada atıldı.
Kayseri Süper U18 Ligi maçında Atletikspor ile Gültepespor karşılaştı. Müsabakayı Gültepespor U18 takımı 1-0 kazandı.
Stat: Argıncık
Hakemler: Ahmet Pakırcı, Umut Enes Kaya, Osman Durmuş
Atletikspor U18: Arda Yiğit Küçük, Ahmet Özdemir, Utku Sezer, Efe Soylu, Gökden Gökdemir, Süha Çetin, Doğukan Özsoy, Burak Altıntaş, Ali Coşkun, Mehmet Çay, Halil Soyçopur
Gültepespor U18: Kürşat Bulut, Onur Bağlar, Şeref Ekiz, Samet Çakar, Kaan Şimşek, Tuhan Karadağ, Hasan Narin, Dedehan Durmuş (Dk.90 Onur Efe), Mustafa Hasgül, Mete Uzun, Salih Şimşek
Gol: Salih Şimşek Dk.65 (Gültepespor) - KAYSERİ