Gülsena Karakuyulu 22'nci şampiyonluğunu kazandı

Eskişehir'deki Anadolu Üniversitesi'nin namağlup sporcusu Gülsena Karakuyulu, Burdur'da düzenlenen Üniversiteler Türkiye Şampiyonası'nda 2 kategoride şampiyon olarak toplamda 22'inci kupa sevinci yaşadı.

Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi namağlup sporcusu Gülsena Karakuyulu, katıldığı Üniversiteler Türkiye Şampiyonası'nda 22'inci kez 1'incilik elde etti.

Eskişehirli antrenör ve sporcu Gülsena Karakuyulu 19-22 Nisan tarihleri arasında Burdur'da düzenlenen Üniversiteler Türkiye Şampiyonası'na katıldı. Sporcu mücadele ettiği 2 kategoride de şampiyon olmayı başardı. Namağlup sporcu toplamda 22'nci Türkiye Şampiyonluğu'nu kazandı. Anadolu Üniversitesi sporcusu Karakuyulu takım arkadaşı Emirhan Durmaz ile ise pair kategorisinde de şampiyonluk kazandı. Bu şampiyonluk ile Anadolu Üniversitesi takımı Türkiye şampiyonluğu ve 3'üncülük kupası kazandı. - ESKİŞEHİR

