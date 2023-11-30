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Gülşen Degener 3 Bant Bilardo Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu

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Milli bilardocu Gülşen Degener, 3 Bant Bilardo Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nın 2. etabının finalinde Güzin Müjde Karakaşlı'yı yenerek birinci oldu. Dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.

3 Bant Bilardo Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nın 2. etabının finalinde milli bilardocu Gülşen Degener, Güzin Müjde Karakaşlı'yı 30-23 yenerek birinci oldu.

Türkiye Bilardo Federasyonunun Gölbaşı'ndaki tesislerinde düzenlenen organizasyonun yarı finalinde, Gülşen Degener, Miranda Taban'ı yenerek finale çıktı.

Güzin Müjde Karakaşlı da Ayça Ören'e üstünlük sağlayarak adını finale yazdırdı.

Final müsabakasında Güzin Müjde Karakaşlı'yı 30-23 mağlup eden Gülşen Degener, bu etabı da birinci olarak tamamladı.

3 Bant Bilardo Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nın 2. etabında dereceye giren sporcular şunlar:

1. Gülşen Degener

2. Güzin Müjde Karakaşlı

3. Ayça Ören

3. Miranda Taban

Öte yandan 21 Yaş Altı Erkekler 3 Bant Türkiye Şampiyonası'nın 2. etabının da bugün final müsabakaları gerçekleştirildi.

Bu organizasyonda Mustafa Oğuz Ceylan birinci, Denizcan Akkoca ikinci, Burak Haşhaş ile Ataberk Çerkez ise üçüncü sırada yer aldı.

Müsabakaların ardından düzenlenen ödül töreninde bu etapta dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları takdim edildi.

Madalya töreninin ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Gülşen Degener, "Biraz rahatsızlığım da vardı ama final müsabakasını da kazanabildiğim için çok mutluyum. Kadınlar etabı 3 etaptan oluşuyor, Aralık ayının sonuna doğru final etabımız olacak. İlk iki etabı kazanarak tabii ki çok büyük bir avantaj elde etmiş oldum, çok güzel oldu. İnşallah 3. etabı da kazanarak bu seneyi de 17. sene şampiyonluğuyla bitirmek istiyorum." diye konuştu.

Finaldeki rakibi Güzin Müjde Karakaşlı ile kendisinin kadınlar milli takımı olarak Türkiye'yi yurt dışında da temsil ettiklerini belirten Gülşen Degener, "Özellikle kadınlara örnek olabiliyorsam bu konuda çok mutluyum. Gençlerimizden Türkiye'de çok büyük yetenekler var, onlara destek vermeyi misyon edindim. Çünkü birilerinin ellerinden tutması gerekiyor." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA / Spor

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