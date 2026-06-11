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Gülnar Belediyespor Süper Amatör Lig'e yükseldi

Gülnar Belediyespor Süper Amatör Lig'e yükseldi
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Mersin 1. Amatör Lig play-off finalinde Çayspor'u 6-5 yenen Gülnar Belediyespor, Süper Amatör Lig'e çıktı. Belediye Başkanı Fatih Önge de maçta gol attı.

Mersin 1. Amatör Lig'in play-off finalinde Çayspor'u 6-5 yenen Gülnar Belediyespor, Süper Amatör Lig'e yükseldi.

Gülnar Stadı'nda oynanan maç, ev sahibi ekibin 6-5'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna giren Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge de gol attı.

Müsabaka sonucunda Süper Amatör Lig'e çıkan Gülnar Belediyespor'un teknik ekibi, oyuncuları ve taraftarları sevinç yaşadı.

Önge, gazetecilere yaptığı açıklamada, kupayı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Kaynak: AA / Yalçın Taşlıalan
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