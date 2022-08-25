Güle oynaya turladık! Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı

Fenerbahçe ile Austria Wien, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. İlk maçı 2-0 kazanan temsilcimiz Kadıköy'de de rakibini 4-1 yenerek gruplara yükseldi.

İRFAN CAN KAHVECİ DUBLE

Karşılaşmanın başından sonuna kadar oyunun tek hakimi olan Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 12. dakikada İsmail Yüksek, 44. ve 70. dakikada İrfan Can Kahveci, 79. dakikada Mert Hakan Yandaş attı. Austria Wien'in tek golü ise 45+1. dakikada Martins'ten geldi.

KURA ÇEKİMİ YARIN

Mücadeleyi 4-1 kazanan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde grup etabına yükseldi. Sarı-lacivertlilerin rakipleri 26 Ağustos Cuma günü saat 15.00'te çekilecek kura ile belli olacak.