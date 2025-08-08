Güle güle Youssef En-Nesyri! Bu saatten sonra takımda kalması mucize

Güncelleme:
Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Youssef En-Nesyri'ye İngiltere'den talip çıktı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham, Faslı oyuncu için transfer çalışmalarına başladı. Londra ekibi, En-Nesyri için Fenerbahçe'ye 40 milyon euroluk bir teklif yapacağı aktarıldı. Güncel piyasa değeri 24 milyon euro olan En-Nesyri'nin Fenerbahçe ile 2029 yılına kadar kontratı bulunuyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Youssef En-Nesyri'ye İngiltere'den talip çıktı. İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre; İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham, sarı-lacivertlilerin Faslı oyuncusu Youssef En-Nesyri'yi transfer etmek için çalışmalara başladı.

40 MİLYON EUROLUK ÇILGIN TEKLİF

Haberin devamında Londra temsilcisinin, Youssef En-Nesyri için Fenerbahçe'ye 40 milyon euroluk bir teklif yapacağı aktarıldı. Güncel piyasa değeri 24 milyon euro olarak gösterilen En-Nesyri'nin Fenerbahçe ile 2029 yılına kadar kontratı bulunuyor. Öte yandan En-Nesyri için Suudi Arabistan ekiplerinden Neom, Al-Hilal ve Al Qadsiah'ın devrede olduğu öne sürülmüştü.

37 GOLE KATKI SAĞLADI

Güncel piyasa değeri 24 milyon euro olan 28 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon 30 gol atmıştı. Faslı golcü, sarı-lacivertli forma altında çıktığı 52 resmi maçta 30 golün yanı sıra, 7 de asist yapmıştı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Yorumlar (4)

Haber YorumlarıTarık Dağ:

80 milyon euro dan aşağıya verirlerse yazıklar olsun oyuncuyu bedavaya veriyorlar

Haber YorumlarıYunus Deliorman :

3 yıl üst üste şampiyon ........lan takımın 1 tane futbolcusuna neden transfer teklifi gelmez hiç düşündünüzmü

Haber YorumlarıErdinç erbay:

iyi bir golcü penaltısız..

Haber YorumlarıMesut Aydın:

spor palavralarında fotomaç gazetesini geçti bu site

