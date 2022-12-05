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Güle güle Joao Pedro! Yerine gelecek isim Fenerbahçelileri sevince boğacak

Spor Haberleri

Güle güle Joao Pedro! Yerine gelecek isim Fenerbahçelileri sevince boğacak

Joao Pedro'nun sezonu kapatma ihtimali Fenerbahçe'yi harekete geçirdi. Sarı-Lacivertliler, Dünya Kupası'nda şov yapan Vincent Aboubakar'ın transferi için düğmeye bastı.

Fenerbahçe'de gündem yeniden forvet transferi. Sezon başında kadroya katılan Joao Pedro, Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında ağır bir sakatlık geçirdi.

Pedro'nun geri dönüşü için 3 aylık bir süreden bahsediliyor. Tekrar kondisyonunu yakalamasıyla bu süre sezon sonunu bulabilir. Çift forvetle oynayan Jorge Jesus'un sistemini bozmaması için Vincent Aboubakar ismi gündeme geldi.

Güle güle Joao Pedro! Yerine gelecek isim Fenerbahçelileri sevince boğacak

Dünya Kupası'nda 2 gol 1 asistle oynayan Vincent Aboubakar, Suudi Arabistan'da mutsuz. Al-Nassr'da bonservisi bulunan Kamerunlu golcünün mukavelesi 2024'te bitiyor.

Güle güle Joao Pedro! Yerine gelecek isim Fenerbahçelileri sevince boğacak

Joao Pedro'nun mukavelesinin dondurulma ihtimali hayli yüksek. Fenerbahçe, ilk etapta Aboubakar'ı kiralık olarak bitirmek için uğraşacak.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Vincent Aboubakar Joao Pedro Fenerbahçe Spor Haberler

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