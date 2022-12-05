Güle güle Joao Pedro! Yerine gelecek isim Fenerbahçelileri sevince boğacak

Fenerbahçe'de gündem yeniden forvet transferi. Sezon başında kadroya katılan Joao Pedro, Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında ağır bir sakatlık geçirdi.

DÖNÜŞÜ 3 AY

Pedro'nun geri dönüşü için 3 aylık bir süreden bahsediliyor. Tekrar kondisyonunu yakalamasıyla bu süre sezon sonunu bulabilir. Çift forvetle oynayan Jorge Jesus'un sistemini bozmaması için Vincent Aboubakar ismi gündeme geldi.

ARABİSTAN'DA MUTSUZ

Dünya Kupası'nda 2 gol 1 asistle oynayan Vincent Aboubakar, Suudi Arabistan'da mutsuz. Al-Nassr'da bonservisi bulunan Kamerunlu golcünün mukavelesi 2024'te bitiyor.

PEDRO'NUN SÖZLEŞMESİ ASKIYA

Joao Pedro'nun mukavelesinin dondurulma ihtimali hayli yüksek. Fenerbahçe, ilk etapta Aboubakar'ı kiralık olarak bitirmek için uğraşacak.