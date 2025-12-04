Güle güle En-Nesyri! Talipleri resmen sıraya girdi

Fenerbahçe'de geleceği en çok merak edilen isimlerden biri olan Youssef En-Nesyri için İtalya'dan dikkat çekici transfer haberleri gelmeye başladı. Serie A'da şampiyonluk yarışı veren Roma ve Milan'ın, devre arasında kadrolarını güçlendirmek için Faslı golcüyü listelerine aldığı iddia edildi.

TEKLİF HAZIRLIĞI YAPILIYOR

İtalyan basınında yer alan haberlere göre her iki kulüp de Fenerbahçe'ye resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. Avrupa'da birçok takımın radarına giren En-Nesyri'ye, İngiltere'den de ilgi olduğu öne sürülüyor.

Fenerbahçe'nin ise devre arası transfer planlamasını yaparken golcü hattında yaşanabilecek olası ayrılıklara göre hareket edeceği belirtiliyor.

DERBİDE TARAFTAR TEPKİSİ

Galatasaray derbisinde oyundan çıkarken tribünler tarafından ıslıklanan En-Nesyri, sezon başından bu yana performansı nedeniyle zaman zaman eleştirilerin hedefi oldu. Taraftarların duygusal tepkileri sosyal medyada yankı bulurken, Faslı golcünün ayrılığa artık daha yakın olduğu yorumları yapılıyor.

SEZON PERFORMANSI

28 yaşındaki Youssef En-Nesyri, bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 23 maça çıktı, 8 gol attı ve 1 asist yaptı.

Takım içinde önemli bir rol üstlenmesine rağmen son haftalarda beklentilerin altında kalması, transfer iddialarını daha da güçlendirdi.