Guinness rekortmeni Ali Bahçetepe'nin cenazesi Datça'da defnedildi

Guinness dünya rekortmeni olan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren tekvando sporcusu Ali Bahçetepe, Muğla'nın Datça ilçesinde defnedildi.

Yaklaşık 2 aydır Bursa Şehir Hastanesi'nde geçirdiği rahatsızlık sonucu tedavi gördüğü belirtilen Bahçetepe, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bahçetepe'nin cenazesi, vasiyeti üzerine Datça'nın Mesudiye Mezgit Mahallesi'ne getirildi.

Bahçetepe, burada kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Dünyanın en fazla beton blok kıran adamı olarak Guinness rekorlar kitabına girmeyi başaran "Demir Yumruk" ünvanına sahip Bahçetepe, Datça'da spor salonu işleterek gençlere de ilham vermişti.