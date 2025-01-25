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Guardiola: Mourinho'nun sözlerini şimdi anlıyorum

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Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, bu sezonun zorluklarına dikkat çekerek, bu sezonu ilk dörtte bitirmenin bir şampiyonluk kazanmak gibi olacağını ifade etti. Guardiola, "Bu sezonu ilk 4'te bitirmek bir şampiyonluk kazanmak gibi olacak. Jose Mourinho, Manchester United'da ligi ikinci bitirmenin büyük başarı olduğunu söylemişti. Şimdi onu çok iyi anlıyorum" dedi.

Premier Lig'de bu sezon oldukça sıkıntılı bir süreçten geçen Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola, Chelsea maçı öncesi verdiği cevapla dikkat çekti.

"ŞİMDİ ONU ÇOK İYİ ANLIYORUM"

Başarılı teknik adam, "Sizin için bu sezon ligi ilk 4'te bitirmek şampiyonlukla aynı mı?" sorusunun ardından, "Evet! Eşdeğer mi, hayır! Jose Mourinho, Manchester United'da ligi ikinci sırada bitirmesinin kariyerinin en büyük başarısı olduğunu söylemişti. Şimdi onu çok iyi anlıyorum" şeklinde yanıt verdi.

Manchester City, ligde bu sezon 22 maçta topladığı 38 puanla 5. sırada yer alıyor. Pep Guardiola'nın ekibi, bugün (cumartesi) sahasında Chelsea'yi ağırlayacak.

Guardiola: Mourinho'nun sözlerini şimdi anlıyorum
Haberler.com / Ekim Devrim Manduz - Spor
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