Haberler

Guardiola, iftar molasını yuhalayan İngiliz taraftarlara hadlerini bildirdi

Guardiola, iftar molasını yuhalayan İngiliz taraftarlara hadlerini bildirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, Leeds United'ı 1-0 yendikleri maçta mücadele esnasında oruç açan futbolcular için verilen kısa arada tribünlerden yükselen yuhalama seslerine tepki gösterdi. Bu saygısızlığı yapan taraftarlara seslenen Guardiola, "Ramazan nedeniyle oruç tutan insanlar var. Niye oyuna 1-2 dakika ara verince yuhalıyorsunuz? Dinlere saygı gösterin!'' ifadelerini kullandı.

  • Premier Lig'in 28. haftasında Leeds United ile Manchester City arasındaki maçta oruç tutan oyuncular için 13. dakikada iftar molası verildi.
  • Leeds United taraftarları iftar molasını yuhaladı.
  • Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, taraftarların yuhalamalarına tepki göstererek dinlere ve çeşitliliğe saygı gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Premier Lig'in 28. haftasında Cumartesi günü oynanan Leeds United- Manchester City maçında oruç tutan oyuncuların oruçlarını açmaları için oyuna kısa bir iftar arası verildi. Elland Road'daki maçta oruç tutan oyuncular, mücadelenin 13. dakikasında saha kenarına gelip su içerek oruçlarını açtılar. Bu anlarda yaşanan olaylar maça damga vurdu.

İFTAR MOLASINI YUHALADILAR

Leeds United'ı destekleyen çok sayıda taraftar, verilen bu molaya hoşnut kalmayarak futbolcuları yuhalamaya başladı. Bu anlar, kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem olurken, İngiliz taraftarlara büyük tepki gösterildi.

GUARDIOLA YUHALAMALARA TEPKİ GÖSTERDİ

Bir tepki de Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola'dan geldi. Deneyimli teknik adam, Leeds United taraftarlarının futbolcuların oruçlarını açmaları için maça ara verilmesini yuhalamalarına tepki göstererek, "Modern dünyada yaşıyoruz, değil mi? Şu anda, bugün, yine dünyada neler olup bittiğine bir bakın. Ramazan nedeniyle oruç tutan insanlar var. Niye oyuna 1-2 dakika ara verince yuhalıyorsunuz? Dinlere saygı gösterin, çeşitliliğe saygı gösterin, mesele bu. Bu bir kural, bunu biz söylemedik, Premier Lig söyledi. 'Oruç için bir veya iki dakika ara verebilirsiniz, oyuncular için bunu yapın'." ifadelerini kullandı.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Pentagon: İran'ın saldırılarında 3 ABD askeri öldü

İran saldırısı sonrası ABD ilk zayiatı açıkladı
İran 'Abraham Lincoln'u hedef aldı, ABD'den açıklama geldi

Savaş kızışıyor! İran, Trump'ın can damarını hedef aldı
Halk sığınaklara koşarken Netanyahu bakın hangi ülkeye sığındı

Halk sığınaklara koşarken Netanyahu bakın hangi ülkeye sığındı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMurat ERDEM:

Helal olsun Pep

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir ilimizin camilerinde Hamaney için Kur'an-ı Kerim okundu

Bir ilimizin camilerinde Hamaney için Kur'an-ı Kerim okundu
Pakistan Başbakanı Şerif: Hamaney'in öldürülmesi uluslararası hukuka aykırıdır

Trump'ı Nobel'e aday göstermişti! Hamaney'in öldürülmesine olay yorum
336 milyon Euro'luk Galatasaray'ı bile geçtiler! İşte Türkiye'de en çok gol atan futbol takımı

336 milyon Euro değerindeki Galatasaray'ı bile geçtiler
Trump mesaj mı verdi? Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat

Mesaj mı verdi? Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat
Bir ilimizin camilerinde Hamaney için Kur'an-ı Kerim okundu

Bir ilimizin camilerinde Hamaney için Kur'an-ı Kerim okundu
TSK ile ilgili sandal ifadeler kullanan fenomen Ece Ronay'a soruşturma başlatıldı

TSK ile ilgili skandal ifadeler kullanan fenomene soruşturma

Çin ve Rusya, Hamaney'in öldürülmesi sonrası harekete geçti

İki müttefik Hamaney'in öldürülmesi sonrası harekete geçti