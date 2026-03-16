Guardiola'dan Real Madrid rövanşı öncesi bomba hamle

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, Real Madrid ile yarın oynanacak rövanş maçı öncesi oyuncularına bir gün izin verdi.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile oynanacak rövanş karşılaşması öncesinde dikkat çeken bir karar aldı.

3-0'LIK MAĞLUBİYETİN ARDINDAN GELDİ

Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile oynadığı ilk maçtan 3-0 mağlup ayrılmıştı. İngiliz ekibi, rövanş öncesinde zor bir geri dönüş hedeflerken Guardiola'nın aldığı karar gündem oldu.

OYUNCULARA MORAL İZNİ

Pep Guardiola'nın yoğun fikstür ve alınan mağlubiyetin ardından oyuncularının mental olarak toparlanması için bir gün izin verdiği öğrenildi. İspanyol teknik adamın bu kararla takımın rövanş öncesinde daha iyi hazırlanmasını hedeflediği ifade edildi.

Fadıl Aslan
İsrail'in Lübnan'a düzenlediği kara harekatından ilk görüntü

İsrail'in başlattığı kara harekatından ilk görüntü
Haberler.com
500

Bombayı gece yarısı patlattılar! Oscar Ödülleri'ne Arda Güler damgası

Bombayı gece yarısı patlattılar! Oscar Ödülleri'ne Arda damgası
İsrail ordusu İran'daki 3 şehre eş zamanlı saldırı başlattı

Savaş şiddetleniyor: 3 şehre eş zamanlı saldırı başlatıldı
Evine giren hırsızın aklını aldı! O anlar saniye saniye kamerada

Evine giren hırsızın aklını aldı! O anlar saniye saniye kamerada
Seçimi kazanınca kendinden geçti

Onu daha önce böyle görmediniz!
Bombayı gece yarısı patlattılar! Oscar Ödülleri'ne Arda Güler damgası

Bombayı gece yarısı patlattılar! Oscar Ödülleri'ne Arda damgası
Simge Barankoğlu cezaevinde de kazanmaya devam ediyor

Cezaevinde de kasası doluyor
Netanyahu öldü mü? Kafedeki görüntülerle ilgili gündem yaratacak gerçek

Netanyahu gerçekten öldü mü? "Kafedeyim" dedi, gerçek çok başka çıktı