Guardiola'dan Foden'ın annesine küfür eden United taraftarlarına olay yaratacak sözler

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Pazar günü oynanan ve golsüz beraberlikle tamamlanan Manchester derbisinde, United taraftarlarının Phil Foden'ın annesine yönelik hakaret içeren tezahüratlarına serttepki gösterdi.

"BU İNSANLAR UTANMALI"

Guardiola, bu tür söylemlerin "sınıf eksikliği" olduğunu belirtti. Derbinin ilk yarısında, City'nin Stretford End'e hücum ettiği sırada yöneltilen tezahüratlarla ilgili konuşan İspanyol teknik adam, "Bu United değil, bu kişiler, yani taraftarlar… Futbolda hepimiz, menajerler, futbolcular, kulüp sahipleri, çok fazla göz önündeyiz. Ama Phil'in annesini bu işe dahil etmeyi gerçekten anlayamıyorum. Bu bir bütünlük eksikliği, sınıf eksikliği ve bu insanlar utanmalı" ifadelerini kullandı.

CITY DE YAŞANANLARDAN RAHATSIZ

City cephesinin, yaşananlardan ötürü büyük rahatsızlık duyduğu belirtilirken, Manchester United kulübü de tüm oyunculara yönelik hakaret içeren tezahüratları kınadıklarını açıkladı.