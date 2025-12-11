Guardiola'dan bomba Galatasaray sözleri: İlk 8'de olacağız

UEFA Şampiyonlar Ligi 6. hafta maçında Manchester City, deplasmanda Real Madrid'i 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası basın toplantısında konuşan Guardiola, takımının henüz istediği seviyede olmadığını ama hedeflerine ulaşmak için kaderlerinin kendi ellerinde olduğunu söyledi.

"ŞUBAT'TA DAHA HAZIR OLACAĞIZ"

Guardiola, Real Madrid karşısında aldıkları galibiyeti değerlendirirken, "Henüz hazır değiliz. Şubat ayında daha iyi olacağız. Daha önce bu stada gelip çok daha iyi oynayıp kaybettiğimiz oldu. Oyuncular büyük çaba gösterdi ama geliştirmemiz gereken çok şey var" dedi.

"OYUNU KONTROL EDEMEDİĞİMİZ ANLARDA KÖTÜ ŞEYLER OLUYOR"

Tecrübeli teknik adam, bu sezon zaman zaman oyunun kontrolünü kaybettiklerini vurgulayarak, "Topa sahip olmadığımız ve oyunu kontrol etmediğimiz anlarda kötü şeyler oluyor. Bu sezon bunu birkaç kez gördük. Büyük hedefler için daha sağlam olmalıyız. Kadro gençleşiyor, daha direkt oynuyoruz ve bu doğal iniş çıkışlar yaratıyor" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'A DOĞRUDAN MESAJ: 6 PUAN ALIRSAK İLK 8'DEYİZ

Guardiola, kalan iki maçın önemine dikkat çekerek Galatasaray'a da değindi. "İlk 8 bizim elimizde. Önce Norveç'e gideceğiz, sonra da Galatasaray var. 6 puan alırsak ilk 8'de olacağız" dedi.