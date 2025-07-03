GSB Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Yaz Spor Okulları Açılışı Coşkuyla Gerçekleşti

GSB Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Yaz Spor Okulları Açılışı Coşkuyla Gerçekleşti
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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen GSB Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Yaz Spor Okulları, gençlerin sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmesini ve sosyal becerilerini geliştirmesini amaçlıyor. Açılış töreni renkli görüntülere sahne oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde her yıl düzenlenen GSB Yaz Spor Okulları ile Engelsiz Yaz Spor Okulları'nın açılışı büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleştirildi. Açılış töreni, sporun birleştirici gücünü ve yaz aylarının enerjisini yansıtan renkli görüntülere sahne oldu.

Yaz tatilini çocuklar ve gençler için sporla, eğlenceyle ve dostlukla harmanlayan program, gençlerin fiziksel gelişimlerinin yanı sıra sosyal becerilerini geliştirmeyi, takım ruhunu kazandırmayı ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Sporun her birey için erişilebilir olması hedefiyle yürütülen Engelsiz Yaz Spor Okulları da bu yıl bir kez daha özel bireylerin aktif katılımıyla başladı. Program sayesinde herkes için eşit ve kapsayıcı spor imkanları sunulması hedefleniyor.

Açılışta konuşan yetkililer, gençlerin yaz tatilini verimli değerlendirmeleri için tüm imkanların seferber edildiğini belirterek, "GSB Yaz Spor Okulları sadece bir spor faaliyeti değil, aynı zamanda bir yaşam okulu. Burada çocuklarımız hem eğleniyor hem de değer kazanıyor. Engelsiz spor anlayışıyla herkese kapımız açık" ifadelerini kullandı.

Basketboldan yüzmeye, futboldan taekwondoya, jimnastikten halk oyunlarına kadar çok sayıda branşta eğitimlerin verileceği GSB Yaz Spor Okulları, yaz boyunca gençlerle dolup taşacak. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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