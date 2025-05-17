GSB, 986 Bin Çocuğun Spor Yeteneklerini Keşfetti

GSB, 986 Bin Çocuğun Spor Yeteneklerini Keşfetti
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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan sportif yetenek taraması ile 986 bin 935 çocuk keşfedilerek Türkiye'nin gelecekteki şampiyonları için önemli adımlar atıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılan sportif yetenek taramasıyla 986 bin 935 çocuk keşfedildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından ' Türkiye Yüzyılı'nın Şampiyonları Yetişiyor' notuyla yapılan paylaşımda, 986 bin 935 çocuğun yeteneğini sportif yetenek taramasıyla keşfedildiği açıklandı. Türkiye'nin gücünü gençliğinden aldığı vurgulanan paylaşımda, kararlılıkla, vizyonla ve disiplinle ilerlendiği belirtilerek, "Ay yıldızlı bayrağımızı gururla taşıyacak şampiyonları birlikte yetiştiriyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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