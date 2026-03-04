Griezmann, Barcelona'dan intikamını aldı! Yaptığı paylaşım ülkeyi salladı

İspanya Kral Kupası yarı finalinde Atletico Madrid 4-0 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda 3-0 mağlup olmasına rağmen tur biletini aldı ve finale yükseldi.

İlk maçtaki skor avantajıyla turu geçmeyi başaran Atletico Madrid'in yıldız oyuncusu Antoine Griezmann'dan maç sonrasında çok konuşulacak bir paylaşım geldi.

Griezmann, geçtiğimiz sezon Barcelona'nın Atletico Madrid'i 4-2 mağlup ettiği maçtan sonra yaptığı paylaşıma yaklaşık bir sene sonra yanıt verdi.

1 YIL SONRA İNTİKAMI ACI OLDU

Barcelona Kulübü'nün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda İspanyolca'da, "Bu fotoğraf çok mu sert olmuş?" anlamına gelen bir ifade kullanılmıştı.

Fransız oyuncu yaklaşık bir yıl sonra eski takımı Barcelona'dan intikamını aldı.

Griezmann, Barcelona karşısında tur bileti alınan maçtan sonra yaptığı paylaşımda, "Bu fotoğraf çok mu sert olmuş?" ifadelerini kullandı.