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Grekoromen Milli Takımı Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'na hazırlanıyor

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Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenecek olan Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek Grekoromen Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te, 12-18 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek Grekoromen Milli Takımı'ın kadrosu belli oldu.

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası, 12-18 Şubat tarihleri arasında Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenecek. Şampiyonada madalya mücadelesi verecek olan Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı. Milli sporcular, Büyükler Avrupa Şampiyona'sına katılmak üzere 10 Şubat'ta yola çıkacak.

Şampiyonada grekoromen stilde mücadele edecek milli sporcular şöyle:

55 kg Adem Burak Uzun

60 kg Kerem Kamal

63 kg Enes Başar

67 kg Murat Fırat

72 kg Selçuk Can

77 kg Yunus Emre Başar

82 kg Alperen Berber

87 kg Ali Cengiz

97 kg Beytullah Kayışdağ

130 kg Rıza Kayaalp - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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