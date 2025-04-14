Grekoromen Güreş Milli Takımı Avrupa İkincisi Olarak Yurda Döndü

- Grekoromen Güreş Milli Takımı yurda döndü

İSTANBUL - Slovakya'da düzenlenen Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda 5 madalya kazanarak Avrupa ikincisi olan Grekoromen Güreş Milli Takımı yurda döndü.

Slovakya'nın Bratislava kentinde, 7-13 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, serbest stil, grekoromen ve kadınlar kategorilerinde toplamda 1 altın, 6 gümüş, 7 bronz olmak üzere 14 madalya kazandı. Şampiyonada 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya ile toplamda 5 madalya kazanarak 110 puanla Avrupa ikincisi olan Grekoromen Milli Takımı'ndaki sporcular, İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.

Kerem Kamal: "Tekrardan ayağa kalkmak ve altın madalya almak nasip oldu"

Toplu fotoğraf çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kerem Kamal, "Kariyerimin 2. Avrupa büyükler şampiyonluğunu yaşadım. Çok mutluyum. Yaklaşık 2 senedir bu Avrupa kürsüsünden uzaktaydım. Çok şükür yeni federasyonumuz, yeni teknik ekibimizle birlikte tekrardan ayağa kalkmak ve altın madalya almak nasip oldu. Hem kendi adıma, hem kulüp adına, hem de bütün antrenörlerim, takım arkadaşlarım adına çok mutluyum. Bunu geliştirmek için, daha iyisini yapabilmek, dünyada madalya almak için ekibimizle birlikte çalışacağız. Destek olan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ahmet Yılmaz: "Hedefim altın madalyaydı"

77 kiloda bronz madalyanın sahibi olan Ahmet Yılmaz ise duygularını şu sözlerle aktardı:

"Büyüklerde katıldığım ilk Avrupa Şampiyonası'ydı. Daha öncesinde Dünya Şampiyonası'na ilk katıldığımda bronz madalya almıştım. Burada da bronz madalya nasip oldu. Hedefim altın madalyaydı. İlk katıldığım Avrupa Şampiyonası için biraz heyecanlıydım. Avrupa Şampiyonası atmosferini de ilk defa tattım. İnşallah bundan sonraki hedeflerim arasında altın madalya kazanarak, ülkemi gururlandıracağıma inanıyorum. İyi bir jenerasyonumuz var. Yeni federasyonumuzla, yeni arkadaşlarımızla aramızda iyi bir uyum var. Ekip arkadaşlarımla daha nice başarılar elde edeceğimize inanıyorum. Bize dua eden, destekleyen herkesten Allah razı olsun."

Kafilede yer alan sporcular daha sonra kendilerini bekleyen araçlarla havalimanından ayrıldı.