Grasshopper Kadın Futbol Takımı'nın oyuncuları olay oldu

İsviçre ekibi Grasshopper Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen futbolcular, paylaşılan görüntülerdeki güzellikleriyle olay oldu. Takım oyuncularının görüntüleri futbolseverlerin ilgisini çekti.

  • İsviçre ekibi Grasshopper'ın Kadın Futbol Takımı oyuncularının görüntüleri sosyal medyada viral oldu.
  • Sosyal medya kullanıcıları futbolcuların sahadaki performansları ve görünümleri hakkında çok sayıda yorum yaptı.

İsviçre ekibi Grasshopper'ın Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen futbolcular, güzellikleriyle sosyal medyada viral oldu. Takım oyuncularının görüntüleri kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.

PAYLAŞIMLAR BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Grasshopperlı futbolcuların yer aldığı görüntülerin paylaşılmasının ardından sosyal medya kullanıcıları çok sayıda yorum yaptı. Futbolcuların hem sahadaki performansları hem de görünümleri dikkat çekti.

KISA SÜREDE VİRAL OLDU

Paylaşılan görüntüler kısa sürede sosyal medya platformlarında yayılırken, birçok kullanıcı Grasshopper Kadın Futbol Takımı oyuncularıyla ilgili yorumlarda bulundu.

