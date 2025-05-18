Gran Fondo İlkadım Bisiklet Yarışı Samsun’da Başladı

Gran Fondo İlkadım Bisiklet Yarışı Samsun’da Başladı
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Samsun, Gran Fondo İlkadım Bisiklet Yarışı'na ev sahipliği yaparken, 494 bisikletçi 50 ve 100 kilometrelik parkurlarda mücadele etti. Vali Orhan Tavlı, yarış öncesi sporcularla buluşarak başarılar diledi.

SAMSUN'un ikinci kez ev sahipliği yaptığı Gran Fondo İlkadım Bisiklet Yarışı başladı.

Samsun, Gran Fondo İlkadım Bisiklet Yarışı'na ikinci kez ev sahipliği yaptı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Samsun Valiliği tarafından Atakum ilçesindeki Çobanlı İskelesi'nde başlayan yarışa 494 bisikletli katıldı. Vali Orhan Tavlı, starttan önce sporcular ile sohbet edip başarılar diledi. Vali Dağlı'nın başlattığı yarışmada sporcular, Çobanlı İskelesi, 19 Mayıs Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti etaplarında 50 ve 100 kilometrelik parkurlarda mücadeleye başladı. Yarış öncesi konuşan Vali Dağlı, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şehri, 19 Mayıs şehri Samsun. Bağımsızlık meşalesinin yakıldığı şehir Samsun. Anadolu'ya bağımsızlık güneşinin müthiş bir şekilde doğduğu şehirde bütün Anadolu'muzun, ülkemizin güzel şehirlerinden bisiklet tutkunları, sevdalıları Samsun'da buluştular. Hem 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımıza güzel bir anlam kattılar hem de tüm bağımsızlığın meşalesini dünyaya duyurmak üzere Samsun'da buluştular. Kendilerine teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Sağ olun" dedi.

'ÇOK MUTLUYUZ'

Türkiye Bisiklet Federasyonu Samsun İl Temsilcisi İsmail Kutlu ise "Uzunda 110 kısada 56 kilometrelik yarışlarımız mevcut. Çok mutluyuz, Sayın Valimize ve Kaymakam Beye çok teşekkür ediyoruz. Bize çok ama çok destek oldular. İnşallah bundan sonra da devam eder. Gran Fondo Türkiye'de yayılıyor artık. Sayısı 13 şehre çıktı. Bütün şehirlere gitmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar yarışmaya çalışıyoruz. Yabancı yarışmacılarımız da mevcut. Aslında uluslararası bir boyuta kavuşmuş durumda" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL - Gökçen ÖZEN/SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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