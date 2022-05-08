Gran Fondo Antalya 2022'de dereceye girenler belli oldu

Uzun parkurda erkeklerde Kirill Krasavin, kadınlarda Gamze Ceyhan zirvede

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Müftüoğlu: Gran Fondolara büyük destek vereceğiz

Olgucan KALKAN - Levent YENİGÜN / KEMER (ANTALYA), - Gran Fondo Antalya 2022'de dereceye giren isimler belli oldu. 98 kilometrelik uzun parkurdan erkeklerde Kirill Krasavin, kadınlarda ise Gamze Ceyhan zirvede yer aldı. 14 ülkeden 62'si kadın 531 sporcunun katıldığı organizasyonda sporcular; 98 kilometrelik uzun parkur ve 48 kilometrelik kısa parkurda mücadele etti. Dereceye giren sporculara ödülleri, Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer İlçe Gençlik Spor Müdürü Mustafa Özkaynak, Tour of Antalya Genel Direktörü Aydın Ayhan Güney ve sponsor firmaların temsilcileri tarafından verildi.

3. Meltem Kılıç (Velocity 216 - 1 saat 20 dakika 59 saniye)