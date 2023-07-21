Gözyaşları sel oldu! Dimitri Payet, Marsilya'ya veda etti

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya, 2016/2017 sezonundan beri kadrosunda bulundurduğu ve takım kaptanlığı yapan Payet'in takımdan ayrıldığını açıkladı.

"FUTBOLA DEVAM ETMEK İSTİYORUM"

Kendisine basın toplantısı düzenlenen Payet, açıklamasında, "Kulüp futbolu bırakmamı teklif etti. Antrenman başlamadan önce biraz tartıştık. Başkan dürüst olma meziyetine sahip bir insan. Bu benden beklenen bir şey değildi. Benim için en iyi çözüm, kulübün kararını kabul etmektir. Marsilya bana oynamamamı, futbolculuğu bırakmamı ve kulüpte görev almamı teklif etti ama hala bu oyuna verecek enerjim var. Futbola devam etmek istiyorum. Futboldan sadece tekrar zevk almak istiyorum" dedi.

173 GOLE DİREKT KATKI SAĞLADI

Marsilya formasıyla toplamda 326 maça çıkan Payet, söz konusu mücadelelerde 78 gol atarken 95 de asist kaydetti.

İşte kulübün sosyal medya hesabından yayımladığı veda mesajı;