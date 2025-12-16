Gözünün yaşına bakmadılar! David Jurasek'e soğuk duş
Beşiktaş, Trabzonspor maçında yaşanan kritik pozisyon sonrası Çekyalı futbolcu David Jurasek ile yollarını ayırma kararı aldı. Sergen Yalçın'ın olumsuz raporu sonrası Jurasek'in devre arasında takımdan ayrılması bekleniyor. Ayrılığın kısa süre içinde netlik kazanması öngörülüyor.
- Beşiktaş yönetimi, David Jurasek ile devre arasında yolları ayırma kararı aldı.
- David Jurasek, Trabzonspor maçında mutlak bir gol pozisyonunda topu müsait durumdaki Abraham'a aktarmadı.
- Teknik direktör Sergen Yalçın, David Jurasek için olumsuz rapor verdi.
Beşiktaş'ta Trabzonspor maçının ardından David Jurasek ile ilgili karar netleşti. Siyah-beyazlı yönetimin, Çekyalı futbolcu ile devre arasında yolları ayırma kararı aldığı öğrenildi.
KRİTİK POZİSYON KARARI BELİRLEDİ
Trabzonspor karşılaşmasında David Jurasek, mutlak bir gol pozisyonunda topu müsait durumdaki Abraham'a aktarmadı. Bu tercihin, teknik heyetin kararında belirleyici olduğu ifade edildi.
SERGEN YALÇIN'DAN OLUMSUZ RAPOR
Karşılaşma sonrası teknik direktör Sergen Yalçın'ın, söz konusu pozisyonun ardından 25 yaşındaki futbolcu için olumsuz rapor verdiği belirtildi. Jurasek'in bundan sonraki süreçte takımda forma giymesinin beklenmediği aktarıldı.
DEVRE ARASINDA AYRILIK PLANLANIYOR
Beşiktaş yönetimi, Çekyalı sol kanat oyuncusu ile yolların ara transfer döneminde ayrılması yönünde planlama yapıyor. Taraflar arasında ayrılığın kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.