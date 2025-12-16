Gözünün yaşına bakmadılar! David Jurasek'e soğuk duş

Beşiktaş'ta Trabzonspor maçının ardından David Jurasek ile ilgili karar netleşti. Siyah-beyazlı yönetimin, Çekyalı futbolcu ile devre arasında yolları ayırma kararı aldığı öğrenildi.

KRİTİK POZİSYON KARARI BELİRLEDİ

Trabzonspor karşılaşmasında David Jurasek, mutlak bir gol pozisyonunda topu müsait durumdaki Abraham'a aktarmadı. Bu tercihin, teknik heyetin kararında belirleyici olduğu ifade edildi.

SERGEN YALÇIN'DAN OLUMSUZ RAPOR

Karşılaşma sonrası teknik direktör Sergen Yalçın'ın, söz konusu pozisyonun ardından 25 yaşındaki futbolcu için olumsuz rapor verdiği belirtildi. Jurasek'in bundan sonraki süreçte takımda forma giymesinin beklenmediği aktarıldı.

DEVRE ARASINDA AYRILIK PLANLANIYOR

Beşiktaş yönetimi, Çekyalı sol kanat oyuncusu ile yolların ara transfer döneminde ayrılması yönünde planlama yapıyor. Taraflar arasında ayrılığın kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.