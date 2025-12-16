Haberler

Gözünün yaşına bakmadılar! David Jurasek'e soğuk duş

Gözünün yaşına bakmadılar! David Jurasek'e soğuk duş
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş, Trabzonspor maçında yaşanan kritik pozisyon sonrası Çekyalı futbolcu David Jurasek ile yollarını ayırma kararı aldı. Sergen Yalçın'ın olumsuz raporu sonrası Jurasek'in devre arasında takımdan ayrılması bekleniyor. Ayrılığın kısa süre içinde netlik kazanması öngörülüyor.

  • Beşiktaş yönetimi, David Jurasek ile devre arasında yolları ayırma kararı aldı.
  • David Jurasek, Trabzonspor maçında mutlak bir gol pozisyonunda topu müsait durumdaki Abraham'a aktarmadı.
  • Teknik direktör Sergen Yalçın, David Jurasek için olumsuz rapor verdi.

Beşiktaş'ta Trabzonspor maçının ardından David Jurasek ile ilgili karar netleşti. Siyah-beyazlı yönetimin, Çekyalı futbolcu ile devre arasında yolları ayırma kararı aldığı öğrenildi.

KRİTİK POZİSYON KARARI BELİRLEDİ

Trabzonspor karşılaşmasında David Jurasek, mutlak bir gol pozisyonunda topu müsait durumdaki Abraham'a aktarmadı. Bu tercihin, teknik heyetin kararında belirleyici olduğu ifade edildi.

SERGEN YALÇIN'DAN OLUMSUZ RAPOR

Karşılaşma sonrası teknik direktör Sergen Yalçın'ın, söz konusu pozisyonun ardından 25 yaşındaki futbolcu için olumsuz rapor verdiği belirtildi. Jurasek'in bundan sonraki süreçte takımda forma giymesinin beklenmediği aktarıldı.

DEVRE ARASINDA AYRILIK PLANLANIYOR

Beşiktaş yönetimi, Çekyalı sol kanat oyuncusu ile yolların ara transfer döneminde ayrılması yönünde planlama yapıyor. Taraflar arasında ayrılığın kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Bakan Işıkhan: Asgari ücret görüşmelerinde sendikalarla mutlaka istişarede bulunacağız

Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret mesajı
Güllü'nün ölümüyle ilgili oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadeye çağrıldı

Vahim iddia polisi harekete geçirdi! Kızından sonra sıra oğluna geldi
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMGk:

Osimhen de benzeri pozisyon da Yunus'a vermedi mesele tek pozisyon değil herif harbi kazma

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

% 100 doğru karar, böyle profesyonel futbolcu olmaz,

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

Her takımda bir kaç futbolcu var en az böyle. Ben de katılıyorum atın gitsin. Satarken de nedenini söyleyin. Bir takımın geleceği ile oynayan oyuncular.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyorum bükücü:

ABRAHAMDAN HABERİ BİLE YOK. TOPU ORAYA KADAR GETİRDİ BU KAZMANIN PİLİ BİTTİ ZATEN ORDA NE YAPAYIM DİYE KENDİ KENDİNE TAKILDI BEYNİ DURDU. ABRAHAMI GÖRMEDİ BİLE .. BUNLAR NASIL PROFESYONEL OLUP FUTBOLCU OLUYOR ANLAMIŞ DEĞİLİM. ANADOLU TAKIMLARINDA ALT YAPILARDA BİR SÜRÜ GENÇ YİTİP GİDİYOR ŞU ADAMA VERİLEN PARAYLA ALT YAPIYA YATIRIM YAPSAN BUNUN GİBİ 5 TANE BEŞİKTAŞIN ÇÖPLERE VERDİĞİ PARAYLA YATIRIM YAPSAN SÜPER LİGDE OYNAYACAK 5 TANE TAKIM KURARSIN. BAKINIZ KOCAELİSPOR. 40M TAKIM DEĞERİ VAR

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'a Premier Lig'den transfer

Galatasaray'a Premier Lig'den transfer
Çin'in yeni İHA'sı ilk testi geçti

ABD'nin uykularını kaçıracak hamle! Sarı fırtına ilk kez havalandı
Korkulan oldu! 7 mutasyon geçiren yeni virüs Türkiye'de

Korktuğumuz başımıza geldi! 7 mutasyon geçiren virüs Türkiye'de
Şehri ayağa kaldıran olay! Baba ve kızı evde ölü bulundu

Baba çatı katında asılı halde, kızı ise yatakta ölü bulundu
Güllü'nün hamileliği İbo Show'da ortaya çıkmıştı! O bölüm yeniden gündemde

Güllü'nün hamileliğini duyurmuştu! O görüntü yeniden gündemde
Galatasaray'a Premier Lig'den transfer

Galatasaray'a Premier Lig'den transfer
Çin'in yeni İHA'sı ilk testi geçti

ABD'nin uykularını kaçıracak hamle! Sarı fırtına ilk kez havalandı
Benzine bu gece 83 kuruşluk yeni bir indirim geliyor

Araç sahiplerine müjde! Bu gece dev bir indirim daha geliyor
Tanıktan inanılmaz iddialar! İşte Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu trafiği

Tanıktan inanılmaz iddialar! İşte Mehmet Akif'in uyuşturucu trafiği
Fenerbahçe'den giden futbolcu yeni takımında kral oldu

Fenerbahçe'den giden futbolcu yeni takımında kral oldu
Gain Medya'ya operasyon! Tüm kuruluşlara kayyum atandı, 3 yönetici gözaltında

Gain Medya'ya operasyon! Tüm kuruluşlara kayyum atandı
Mehmet Akif Ersoy'dan Furkan Torlak'a 'Kütüphane' esprisi! Mekana böyle götürmüş

Ersoy'dan Furkan Torlak'a "Kütüphane" esprisi! Mekana böyle götürmüş
Jhon Duran'ın neden oyundan alındığı ortaya çıktı

Neden oyundan alındığı ortaya çıktı
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Esenboğa Havalimanı'na metro yapılacak

Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! O şehrin havalimanına metro geliyor
title