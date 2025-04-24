Göztepeli Romulo için dünya devi devreye girdi

Göztepe'de formda bir sezon geçiren Romulo'ya Avrupa'dan ilgi sürüyor. Bu doğrultuda yıldız oyuncu için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

AJAX'IN TRANSFER LİSTESİNDE

Hollanda basınında yer alan habere göre; Ajax, sezon sonunda Brian Brobbey ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Hollanda ekibi, yeni hücum oyuncusu transferi için geniş bir liste oluşturdu. Ajax kulübü yetkililerinin hücum hattına 10 kişilik oyuncu havuzu hazırladığı belirtilirken, bu listenin içinde Göztepeli Romulo'nun da olduğu ifade edildi. Öte yandan Ajax'ın yanı sıra Hollanda Ligi'nde Feyenoord'un da yıldız ismi takip ettiği belirtildi.

SEZON RAKAMLARI

Bu sezon Sarı-kırmızılı ekipte 27 maça çıkan 23 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, 15 gol atarken, 8 golün de asistini yaptı.