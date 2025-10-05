Göztepeli Juan'dan şahane gol

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında RAMS Başakşehir'i 1-0 yenen Göztepe, 4. galibiyetini aldığı ligde puanını 16'ya çıkardı. Karşılaşmaya Juan'ın attığı gol damga vurdu.

JUAN'DAN ŞAHANE GOL

Karşılaşmada baskılı oynayan Göztepe, 43. dakikada 1-0 öne geçti. Savunmadan Allan'ın uzun pasında rakip yarı sahada topla buluşan Juan, topu soluna çektikten sonra kalecinin de biraz önde olduğunu gördü. Juan'ın uzak mesafeden yaptığı akıl dolu harika bir aşırtma vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Bu gol, kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu ve futbolseverler tarafından oldukça beğenildi.

İşte Juan'ın attığı o gol;

Görüntü: BeIN SPORTS

