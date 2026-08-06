Haberler

Elversberg, Göztepe'nin Yıldızı Dennis için Devrede

Elversberg, Göztepe'nin Yıldızı Dennis için Devrede
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Göztepe, Bundesliga ekibi Elversberg'in Nijeryalı orta saha oyuncusu Anthony Dennis ile ilgilendiğini ve transfer görüşmelerinin sürdüğünü açıkladı. Sarı-kırmızılılar, 22 yaşındaki futbolcu için yaklaşık 10 milyon Euro bonservis bedeli bekliyor. Görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde transferin kısa sürede tamamlanması bekleniyor. Dennis, geçen sezon Göztepe formasıyla 31 maçta 3 gol kaydetti.

Almanya Bundesliga ekibi Elversberg, Göztepe'nin Nijeryalı orta saha oyuncusu Anthony Dennis ile ilgileniyor.

Göztepe, Bundesliga'ya bir oyuncusunu daha göndermeye hazırlanıyor. Daha önce Romulo'yu 25 milyon Euro bonservis bedeliyle Bundesliga temsilcisi Leipzig'e satan sarı-kırmızılılar, şimdi de Anthony Dennis transferinden önemli bir gelir elde etmeyi hedefliyor.

Nijeryalı orta saha oyuncusuna, Bundesliga'nın yeni ekiplerinden Elversberg'in talip olduğu öğrenildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin devam ettiği belirtilirken, Göztepe'nin 22 yaşındaki futbolcu için yaklaşık 10 milyon Euro bonservis bedeli beklentisi olduğu ifade edildi.

Görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Göztepe formasıyla 31 maça çıkan Dennis, 3 kez rakip fileleri havalandırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan üçlü savunma anlaşmasını imzaladı

Türkiye'den tarihi imza! Orta Doğu'da tüm güç dengeleri değişiyor
CHP'li Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi

Sevgilisiyle bel altı mesajları ortaya çıkan başkan partiden atılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cezaevleri fena karıştı! Erdal Beşikçioğlu: Onların yüzünden buradayım

Cezaevleri fena karıştı: Beni siz ihbar ettiniz, defolup git
Odessa'da seferberlik gerilimi! Kadın götürülmek istenen adama sarılıp bırakmadı

Otomobilin kapısı açıldı, askeri gören kadın çığlık çığlığa kaldı
Son anketten ezber bozan sonuçlar! İki partinin tarihi oy kaybı var

Son anketten ezber bozan sonuçlar! İki partinin tarihi oy kaybı var
İngilizler Salah transferini mercek altına aldı: Türkler bu transferleri nasıl yapıyor?

Salah koca ülkeyi karıştırdı!

İffet'in Cemil'i Faruk Peker isyan etti: Sürekli tacize uğruyorum, huzurum kalmadı

İffet'in Cemil'i yıllar sonra özel hayatıyla gündeme bomba gibi düştü
Cumhurbaşkanına suikast timindeydi: FETÖ'cü hainin ablası da yakalandı

FETÖ'cü hainin ablası da yakalandı
İntihar notu ekipleri harekete geçirdi, 1 milyar liralık mal varlığı hareketliliği tespit edildi

İntihar mektubunun ardından 1 milyar liralık suç ağı çıktı