Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1461 Trabzon'u 3-0 mağlup etti

Onur ATIŞ / İZMİR,

STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Emre Kaan Çalışkan, Mustafa Tosun, Yahya Kemal Yurtbilir

GÖZTEPE: Arda – Ümit, Atınç, Tarkan, Yunus Emre (Dk. 78 Ali Dere), Traore, Yalçın (Dk. 46 Ahmed), Celil (Dk. 68 Doğan), Fıratcan (Dk. 61 Ogün), Mamah (Dk. 61 Tijanic), Kubilay

1461 TRABZON: Ömer – Buğrahan, Emir, Nizamettin (Dk. 61 Hakan), Behlül, Ali Sühan (Dk. 71 Batuhan), Selman (Dk. 74 Abdulkadir), Emirhan (Dk. 62 Tunahan), Elano, Uğur (Dk. 71 Rahmi), Hurşit

GOLLER: Dk. 63 Kubilay, Dk. 78 ve Dk. 79 Traore (Göztepe)

SARI KARTLAR: Ogün, Celil (Göztepe), Buğrahan ( 1461 Trabzon )

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Turu'nda 2'nci Lig temsilcisi 1461 Trabzon'u Gürsel Aksel Stadı'nda konuk eden 1'inci Lig ekibi Göztepe, karşılaşmayı 3-0 kazandı. İlk yarısı golsüz sona eren müsabakanın 63'üncü dakikasında sahneye çıkan Kubilay Kanatsızkuş perdeyi açtı. Sarı-kırmızılılar 78'inci dakikada Traore ile farkı ikiye çıkarıp rahatladı. Traore 79'da kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Göztepe bir üst tura adını yazdırdı.

5'inci dakikada sağ kanatta Yalçın'ın ortasında Kubilay kafayı vurdu, kaleye paralel giden topu 1461 Trabzon savunması son anda uzaklaştırdı.

12'nci dakikada Traore'nin pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Yunus Emre'nin şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

30'uncu dakikada rakiplerinden şık bir şekilde sıyrılan Mamah, ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti. Nijeryalı futbolcunun vuruşunda top az farkla üstten oyun alanını terk etti.

53'üncü dakikada Yunus Emre'nin pasını ceza yayı üzerinde kontrol eden Traore bekletmeden vurdu, kaleci Ömer topu son anda kornere çeldi.

57'nci dakikada Göztepe mutlak golü kaçırdı. Ahmed'in pasında Yunus Emre kaleci ile karşı karşıya kaldı. Yunus Emre'nin şutunda Ömer Kahveci gole izin vermedi.

63'üncü dakikada Göztepe'nin golü geldi. Sağ çaprazdan Ogün şutunda savunmadan seken topa Kubilay kafayı vurdu, ağları sarstı: 1-0.

75'inci dakikada Tijanic'in ara pasında kaleci ile karşı kalan Traore'nin yerden şutunda Ömer Kahveci bir kez daha gole izin vermedi.

78'inci dakikada Göztepe golleri ikiledi. Sağ kanattan gelişen atakta Traore, Ogün'ün yerden ortasında topu boş kaleye gönderdi: 2-0.

79'uncu dakikada fark üçe çıktı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Tijanic topu bomboş durumdaki Traore'ye verdi. Traore meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 3-0.