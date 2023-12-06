Üye Girişi
Haberler

Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1461 Trabzon'u 3-0 mağlup etti

Son Güncelleme:
Abone Ol

Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında 1461 Trabzon'u 3-0 yenerek bir üst tura çıktı.

Onur ATIŞ / İZMİR,

STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Emre Kaan Çalışkan, Mustafa Tosun, Yahya Kemal Yurtbilir

GÖZTEPE: Arda – Ümit, Atınç, Tarkan, Yunus Emre (Dk. 78 Ali Dere), Traore, Yalçın (Dk. 46 Ahmed), Celil (Dk. 68 Doğan), Fıratcan (Dk. 61 Ogün), Mamah (Dk. 61 Tijanic), Kubilay

1461 TRABZON: Ömer – Buğrahan, Emir, Nizamettin (Dk. 61 Hakan), Behlül, Ali Sühan (Dk. 71 Batuhan), Selman (Dk. 74 Abdulkadir), Emirhan (Dk. 62 Tunahan), Elano, Uğur (Dk. 71 Rahmi), Hurşit

GOLLER: Dk. 63 Kubilay, Dk. 78 ve Dk. 79 Traore (Göztepe)

SARI KARTLAR: Ogün, Celil (Göztepe), Buğrahan ( 1461 Trabzon )

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Turu'nda 2'nci Lig temsilcisi 1461 Trabzon'u Gürsel Aksel Stadı'nda konuk eden 1'inci Lig ekibi Göztepe, karşılaşmayı 3-0 kazandı. İlk yarısı golsüz sona eren müsabakanın 63'üncü dakikasında sahneye çıkan Kubilay Kanatsızkuş perdeyi açtı. Sarı-kırmızılılar 78'inci dakikada Traore ile farkı ikiye çıkarıp rahatladı. Traore 79'da kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Göztepe bir üst tura adını yazdırdı.

5'inci dakikada sağ kanatta Yalçın'ın ortasında Kubilay kafayı vurdu, kaleye paralel giden topu 1461 Trabzon savunması son anda uzaklaştırdı.

12'nci dakikada Traore'nin pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Yunus Emre'nin şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

30'uncu dakikada rakiplerinden şık bir şekilde sıyrılan Mamah, ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti. Nijeryalı futbolcunun vuruşunda top az farkla üstten oyun alanını terk etti.

53'üncü dakikada Yunus Emre'nin pasını ceza yayı üzerinde kontrol eden Traore bekletmeden vurdu, kaleci Ömer topu son anda kornere çeldi.

57'nci dakikada Göztepe mutlak golü kaçırdı. Ahmed'in pasında Yunus Emre kaleci ile karşı karşıya kaldı. Yunus Emre'nin şutunda Ömer Kahveci gole izin vermedi.

63'üncü dakikada Göztepe'nin golü geldi. Sağ çaprazdan Ogün şutunda savunmadan seken topa Kubilay kafayı vurdu, ağları sarstı: 1-0.

75'inci dakikada Tijanic'in ara pasında kaleci ile karşı kalan Traore'nin yerden şutunda Ömer Kahveci bir kez daha gole izin vermedi.

78'inci dakikada Göztepe golleri ikiledi. Sağ kanattan gelişen atakta Traore, Ogün'ün yerden ortasında topu boş kaleye gönderdi: 2-0.

79'uncu dakikada fark üçe çıktı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Tijanic topu bomboş durumdaki Traore'ye verdi. Traore meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 3-0.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Kupası 1461 Trabzon Yunus Emre Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Komedyen Gözde Karakaya kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, asıl mesleği ne? Selahattin Demirtaş beraat edildi mi SON DAKİKA 2023! Selahattin Demirtaş davası ne oldu, karar çıktı mı? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 7 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 7 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 7 Aralık Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Galatasaray Şampiyonlar Ligi gruptan nasıl çıkar, oran, ihtimal kaç? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar? KOPENHAG GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? Kopenhag vs Galatasaray saat kaçta, hangi kanalda, CANLI, şifresiz izleme linki! KYK BURS-KREDİ NE ZAMAN YATACAK T.C. YE GÖRE 2023? İlk defa KYK bursu alanlar ne zaman alacak 2023? İhsan Baştürk kimdir? Yargıtay 8. Ceza Daire Başkanı İhsan Baştürk kaç yaşında, nereli? Doç. Dr. İhsan Baştürk biyografisi! Oktay Derelioğlu sağlık durumu nasıl, iyileşti mi, nerede? Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu saldırı sonrası sağlık durumu nasıl oldu? Behzat Ç. 2. sezon ne zaman başlayacak? Behzat Ç. Çekiç ve Gül yeni bölüm hangi tarihte yayınlanacak? Türkiye enflasyon ne zaman düşecek? Enflasyon 2024'de ne olacak, ne kadar artacak? Enflasyon ne zaman tek haneye düşecek? Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? ZTK maçları nereden izlenir? Mesut Yar Sözcü Tv'den neden ayrıldı? Sabahın Sözcüsü Mesut Yar yok mu, neden yok?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title