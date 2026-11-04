Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Erciyes 38 FSK ile eşleşti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Erciyes 38 Futbol Spor Kulübünün rakibi İzmir ekibi Göztepe oldu. Karşılaşma İzmir'de oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu Kura Çekimi, bugün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşen kura çekimine, Erciyes 38 FSK adına Sportif Direktör Alper Aslan ve Kulüp Müdürü Mehmet Ateş katıldı. 3. Eleme Turunda Elazığspor'u 2-0 yenerek saf dışı bırakan Erciyes 38 FSK, 4. Eleme turunda Süper Lig ekiplerinden Göztepe ile eşleşti.

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunu geçen 36 takım ve bu turdan itibaren dahil olan 18 takımla birlikte toplam 54 takımın yer alacağı Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu müsabakaları 1, 2 ve 3 Aralık tarihlerinde oynanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı