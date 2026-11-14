Göztepe Yuppo, Sultanlar Ligi'nde yarın evinde Galatasaray Daikin'i ağırlayacak

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SULTANLAR Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Eczacıbaşı'na 3-0 yenilerek 4 haftalık galibiyet serisi sona eren Göztepe Yuppo, yarın evinde Galatasaray Daikin ile karşılaşacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 16.00'da başlayacak 9'uncu hafta mücadelesinde Akif Kabak, Engin Duman hakem ikilisi düdük çalacak. Biletler 250, 350, 400 ve 600 TL'den satışa sunuldu. Ligde Göztepe 7 maçta 4 galibiyetle 8'inci sırada, Galatasaray ise 8 maçta 4 galibiyetle 7'nci basamakta yer alıyor. Ligde Aras Kargo, 14.00'te lider VakıfBank'ın konuğu olacak. Manisa Büyükşehir Belediyespor ise 16.00'da Türk Hava Yolları'nı ağırlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı