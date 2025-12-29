Göztepe filede Ezgi'yi aldı
SULTANLAR Ligi'nde kötü bir sezon geçiren Göztepe, dış transferde 32 yaşındaki smaçör Ezgi Bektaş ile sözleşme imzaladı. Bektaş, daha önce birçok Türk kulübünde forma giydi.
SULTANLAR Ligi'nde ilk devreyi 13 maçta aldığı 3 galibiyet, 10 yenilgiyle 11'inci sırada tamamlayan Göztepe, dış transferde Yunanistan ekibi ZAON Kifisias'tan 32 yaşındaki smaçör Ezgi Bektaş ile anlaştı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Smaçör pozisyonunda oynayan 1993 doğumlu Ezgi Bektaş ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladık. Son olarak ZAON Kifisias forması giyen Ezgi; kariyerinde İlbank, Fenerbahçe, PTT Spor, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Kuzeyboru ve Çukurova Belediyesi Spor formaları giymiştir. Yeni sezonda şanlı formamızla başarılar Ezgi" ifadelerine yer verildi.