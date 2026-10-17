Göztepe yarın deplasmanda Kocaelispor'a konuk olup ikinci galibiyetini arıyor

Göztepe yarın deplasmanda Kocaelispor'a konuk olup ikinci galibiyetini arıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın saat 16.00'da Kocaeli Stadı'nda Kocaelispor'a konuk olacak. İzmir temsilcisi, ilk 7 haftada 6 puanla 15. sırada yer alırken bu sezonki ikinci galibiyetini almak istiyor; sakat Ogün Bayrak ve Sabra forma giyemeyecek.
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak.
Kocaeli Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek.
Göztepe, bu sezon 7 haftada 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda 6 puan topladı. Ligin ilk 7 haftasında istediği sonuçları alamayan ve 15. sırada kendisine yer bulan İzmir temsilcisi, bu sezonki 2. galibiyetini almak istiyor.
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Ogün Bayrak ve Sabra maçta forma giyemeyecek.
Kaynak: AA