Trendyol Süper Lig: Göztepe: 0 Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

Trendyol Süper Lig: Göztepe: 0 Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe, Trabzonspor'u konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısında her iki takım da pozisyonlar yaratmasına rağmen gol atmayı başaramadı. İkinci yarıda daha fazla heyecan bekleniyor.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe, Trabzonspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Pina'nın pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Muçi'nin şutunda, kaleci Lis üzerine gelen topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

11. dakikada sol kanattan Zubkov'un kullandığı köşe atışında kale sahası içi sol çaprazında bulunan Onuachu'nun kafa vuruşunda uzak köşeye yönelen top yerden sekerek yandan auta çıktı.

44. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından kullanılan serbest vuruşta Onuachu sağ ayağıyla kaleye vurdu, top defanstan geri döndü.

Stat: ISONEM Park

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil

Göztepe: Mateusz Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Dennis, Miroshi, Cherni, Efkan Bekiroğlu, Juan, Janderson

Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Allan, Rhaldney, Olaitan, İsmail Köybaşı, Ruan, Furkan Bayır, Bouajila, Tibet Durkaçay, Ogün Bayrak

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Trabzonspor: Andre Onana, Pina, Serdar Saatçı, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Ozan Tufan, Folcarelli, Oleksandr Zubkov, Ernest Muçi, Olaigbe, Onuachu

Yedekler: Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Arif Boşluk, Taha Emre İnce, Okay Yokuşlu, Bouchouari, Onuralp Çakıroğlu, Danylo Sikan, Cihan Çanak, Felipe Augusto

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Sarı kartlar: Miroshi, Heliton, Janderson (Göztepe), Ozan Tufan (Trabzonspor) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Gece yarısı 2 şehrimiz art arda sallandı, uzman isimden uyarı geldi
4 ülkeyi harekete geçiren görüntü! Bölgeye onlarca asker gönderdiler
Türkiye'nin yanı başında kirli oyun! Planını açık açık söyledi
Öğrencilere ÖTV'siz telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var
Öğrencilere ÖTV'siz telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var
Trump'ın Mehmet Öz'ü başına geçirdiği kurumda büyük yolsuzluk
Gemileri yaktı! Dünya bu açıklamasını konuşuyor
41 yıl ile aranıyordu! Kapıda polisi görünce intihara kalkıştı
Sergio Ramos veda etti
Hakeme hakaret etmişti! Ünlü teknik adam 9 ay sonra takıma geri döndü
Son filmi gişede çakıldı, ünlü yönetmen mirasını satmaya başladı
Ünlü sosyal medya fenomeninden çok konuşulacak bir paylaşım geldi
