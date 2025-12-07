Trendyol Süper Lig: Göztepe: 0 Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe, Trabzonspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada Pina'nın pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Muçi'nin şutunda, kaleci Lis üzerine gelen topu yumruklayarak uzaklaştırdı.
11. dakikada sol kanattan Zubkov'un kullandığı köşe atışında kale sahası içi sol çaprazında bulunan Onuachu'nun kafa vuruşunda uzak köşeye yönelen top yerden sekerek yandan auta çıktı.
44. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından kullanılan serbest vuruşta Onuachu sağ ayağıyla kaleye vurdu, top defanstan geri döndü.
Stat: ISONEM Park
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil
Göztepe: Mateusz Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Dennis, Miroshi, Cherni, Efkan Bekiroğlu, Juan, Janderson
Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Allan, Rhaldney, Olaitan, İsmail Köybaşı, Ruan, Furkan Bayır, Bouajila, Tibet Durkaçay, Ogün Bayrak
Teknik Direktör: Stanimir Stoilov
Trabzonspor: Andre Onana, Pina, Serdar Saatçı, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Ozan Tufan, Folcarelli, Oleksandr Zubkov, Ernest Muçi, Olaigbe, Onuachu
Yedekler: Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Arif Boşluk, Taha Emre İnce, Okay Yokuşlu, Bouchouari, Onuralp Çakıroğlu, Danylo Sikan, Cihan Çanak, Felipe Augusto
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Sarı kartlar: Miroshi, Heliton, Janderson (Göztepe), Ozan Tufan (Trabzonspor) - İZMİR