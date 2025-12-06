Haberler

Göztepe Avrupa yolunda Trabzonspor'la evinde oynayacak

Göztepe Avrupa yolunda Trabzonspor'la evinde oynayacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'de üst sıraları hedefleyen Göztepe ve Trabzonspor, İzmir'de yapılacak 15. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Göztepe'de sakat oyuncular bulunurken, bilet fiyatları 390 TL'den başlayarak 3250 TL'ye kadar çıkıyor.

SÜPER Lig'de hedeflerini üst sıralar olarak belirleyen Göztepe ve Trabzonspor yarın 15'inci hafta maçında İzmir'de karşı karşıya gelecek. Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağı müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Ev sahibi Göztepe'de sakatlıkları süren Ürdünlü forvet İbrahim Sabra ile stoper Furkan Bayır, mücadelede forma giyemeyecek. Karşılaşmanın bilet fiyatları 1'inci kategori 3 bin 250, 2'nci kategori 2 bin 600, 3'üncü kategori bin 300, 4'üncü kategori 900, 5'inci ve 6'ncı kategori ile misafir tribünü 390 TL olarak belirlendi.

Göztepe, Türkiye Kupası 4'üncü Turu'nda hafta içinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 2'nci Lig ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'a 1-0 yenilerek şok bir şekilde kupadan elendi. Trabzonspor ise Vanspor'u yenerek kupada adını gruplara yazdırdı. Avrupa hedefiyle yola çıkan iki takımdan Trabzonspor 31 puanla 3'üncü sırada yer alırken, Göztepe 26 puanla 4'üncü basamakta bulunuyor. Teknik direktör Stanimir Stoliov, kupada alınan mağlubiyeti kesinlikle unutturmak için mücadele edeceklerini belirterek, "Taraftarımızı hafta içinde çok üzdük. Bu maçı mutlak kazanıp onlara kendimizi affettirmek istiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Osmaniye'de yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı: 7 ölü, 11 yaralı

Katliam gibi kaza! Otobüs tıra arkadan çarptı: 7 ölü
Cadde ortasında milleti toplayıp 'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis memuru açığa alındı

'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis hakkında yeni gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahis soruşturmasında 46 kişiye 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi

Bahis soruşturmasında 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi
Galatasaray maçına giden Kerem Demirbay'ın sözleri tepki çekti

Maça damga vuran görüntü
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi dün gece kabusu yaşadı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi dün gece kabusu yaşadı
Tarihi soygunda yeni şüphe! Adliyeden 25 kilo altın çalan memur neden 13 Kasım'ı seçti?

Tarihi soygunda yeni şüphe! Erdal Timurtaş neden 13 Kasım'ı seçti?
Bahis soruşturmasında 46 kişiye 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi

Bahis soruşturmasında 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi
Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet alırken yakalandı

Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet aldı
Kendi maçına bahis oynayan Süper Lig oyuncusuna büyük şok

Kendi maçına bahis oynayan Süper Lig oyuncusuna büyük şok
Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı, gelinini vurdu

Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor!

Yüzlercesi aynı anda durdu! O markanın otomobilleri kendini kilitledi
Kazayı gören dondu kaldı! Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Korkunç kazayı gören dondu kaldı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Milyonları ilgilendiren teklif Meclis'e sunuldu! İmplant tedavisi ücretsiz oluyor

Meclis'e resmen sunuldu! Bu diş tedavisi ücretsiz oluyor
Okan Buruk, Samsunspor'un penaltı beklediği pozisyonu yorumladı

Samsun'un penaltı beklediği pozisyona bakın ne dedi
Canlı yayın açtı, gözyaşlarıyla anlattı! 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı

Canlı yayın açan 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.