Göztepe Avrupa yolunda Trabzonspor'la evinde oynayacak

SÜPER Lig'de hedeflerini üst sıralar olarak belirleyen Göztepe ve Trabzonspor yarın 15'inci hafta maçında İzmir'de karşı karşıya gelecek. Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağı müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Ev sahibi Göztepe'de sakatlıkları süren Ürdünlü forvet İbrahim Sabra ile stoper Furkan Bayır, mücadelede forma giyemeyecek. Karşılaşmanın bilet fiyatları 1'inci kategori 3 bin 250, 2'nci kategori 2 bin 600, 3'üncü kategori bin 300, 4'üncü kategori 900, 5'inci ve 6'ncı kategori ile misafir tribünü 390 TL olarak belirlendi.

Göztepe, Türkiye Kupası 4'üncü Turu'nda hafta içinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 2'nci Lig ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'a 1-0 yenilerek şok bir şekilde kupadan elendi. Trabzonspor ise Vanspor'u yenerek kupada adını gruplara yazdırdı. Avrupa hedefiyle yola çıkan iki takımdan Trabzonspor 31 puanla 3'üncü sırada yer alırken, Göztepe 26 puanla 4'üncü basamakta bulunuyor. Teknik direktör Stanimir Stoliov, kupada alınan mağlubiyeti kesinlikle unutturmak için mücadele edeceklerini belirterek, "Taraftarımızı hafta içinde çok üzdük. Bu maçı mutlak kazanıp onlara kendimizi affettirmek istiyoruz" dedi.