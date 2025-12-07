Haberler

Göztepe-Trabzonspor maçından notlar

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe, değişiklik yapmadan sahaya çıkarken, Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke 3 yeni oyuncuya forma verdi. Maç öncesinde A Milli Takım'ın eski oyuncusu Faruk Karadoğan için saygı duruşu yapıldı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki Göztepe- Trabzonspor maçında İzmir temsilcisi kadroda değişliğe gitmezken, Trabzonspor'da ise teknik direktör Fatih Tekke, son maçtaki kadrosuna göre ilk 11'de 3 farklı isme forma verdi.

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, deplasmanda 2-1 kazandıkları Hesap.com Antalyaspor maçının ilk 11'inde değişiklik yapmadı.

Ligde 7 golle en az gol yiyen takım konumunda bulunan Göztepe'de, sakatlıkları bulunan İbrahim Sabra ve İsmail Köybaşı, kadroya alınmadı.

Göztepe mücadeleye Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Dennis, Miroshi, Cherni, Efkan Bekiroğlu, Janderson, Juan 11'i ile başladı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ise ligde en son sahalarında 3-1 kazandıkları TÜMOSAN Koynaspor maçındaki kadrodan farklı olarak 3 yeni isme forma verdi.

Karadeniz temsilcisinde bir önceki maçta forma giyen ve cezalı olan Oulai ile bu maça yedek başlayan Okan Yokuşlu ve Bouchouari'nin yerine Ozan Tufan, Serdar Saatçi ve Falcorelli'ye forma verildi.

Trabzonspor'un ilk 11'inde şu oyuncular yer aldı:

Onana, Pina, Serdar Saatçi, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Ozan Tufan, Folcarelli, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Onuachu.

Tribünlerin tamamının dolduğu görülürken, ısınmaya çıkan 2 takımın futbolcuları taraftarları birlikte selamladı.

Maçtan önce A Milli Takım'ın eski oyuncusu Faruk Karadoğan'ın vefatı nedeniyle 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

