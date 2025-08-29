Göztepe ve Konyaspor Beraberlikte Anlaştı: 1-1

STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Ali Şansalan, Süleyman Özay, Bilal Gölen

GÖZTEPE: Lis - Furkan, Heliton, Bokele, Arda (Dk. 90 Taha), Cherni (Dk. 90 İsmail), Dennis, Rhaldney (Dk. 81 Efkan), Olaitan (Dk. 60 Miroshi), Juan (Dk. 80 Sabra), Janderson

KONYASPOR: Deniz - Andzouana (Dk. 69 Stefanescu), Bazoer, Uğurcan, Guilherme (Dk. 80 Muleka), Jevtovic, Ndao, Melih İbrahimoğlu (Dk. 78 Bjorlo), Aleksic (Dk. 55 Pedrinho), Bardhi (Dk. 69 Tunahan), Umut

GOLLER: Dk. 49 Dennis (Göztepe), Dk. 85 Tunahan ( Konyaspor )

SARI KARTLAR: Furkan, Arda (Göztepe), Tunahan, Bazoer ( Konyaspor )

SÜPER Lig'de sezona iyi bir giriş yapan Göztepe ve Konyaspor'un Gürsel Aksel Stadı'ndaki randevusunda kazanan olmadı: 1-1. Maçın ilk devresi golsüz sona ererken, 49'uncu dakikada Dennis attığı golle Göztepe'yi öne geçirdi. Konuk Konyaspor ise 85'inci dakikada Tunahan ile beraberlik golünü kaydetti. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi, takımlar hanelerine 1'er puan yazdırdı. Bu sonuçla Göztepe 8, bir maçı eksik Konyaspor ise 7 puana ulaştı.

15'inci dakikada Konyaspor atağında Ndao'nun sağ kanattan getirip ceza sahası önünden vuruşunda meşin yuvarlak defansa çarpıp kornere çıktı.

24'üncü dakikada Göztepe gole yaklaştı. Arda'nın sağ kanattan ortasında defanstan seken top Olaitan'ın önünde kaldı. Olaitan'ın ceza sahası yayı üzerinden plasesi yine defansın müdahalesiyle direğin yanından kornere gitti.

31'inci dakikada Konyaspor gole yaklaştı. Ceza sahası içerisine gönderilen topu Umut Nayir kafayla Aleksic'e indirdi. Aleksic'in ceza sahası sol çaprazından vuruşunda kaleci Lis topu çeldi.

40'ıncı dakikada Göztepe gole yaklaştı. Rhaldney'in pasında ceza sahası sol içinde topla buluşan Juan'ın uzak köşeye gönderdiği meşin yuvarlağı kaleci Deniz Ertaş soluna uzanarak çıkardı.

49'uncu dakikada Göztepe öne geçti. Cherni'nin kullandığı köşe atışında kale önüne düşen topu kontrol eden Dennis müsait durumda vuruşunu yaptı. Dennis'in sol ayağıyla çektiği şutta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

59'uncu dakikada Göztepe ikinci gole çok yaklaştı. Olaitan'ın ceza sahası içinde verdiği pasta Janderson bomboş durumda topu kaleci Deniz'e nişanladı.

66'ncı dakikada Janderson'un şutunda Konyaspor kalecisi Deniz topu çeldi. Pozisyonu takip eden Juan'ın müsait durumda yaptığı vuruşta Deniz'in kafasına çarpan top ceza alanını terk etti.

85'inci dakikada Konyaspor beraberliği yakaladı. Sağ çaprazda topla buluşan Tunahan ceza alanına sokuldu. Rakiplerinden sıyrılan oyuncunun sert şutunda top uzak köşeden ağlarla buluştu: 1-1.

Karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.