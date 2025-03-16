Göztepe ve Eyüpspor 1-1 Berabere Kaldı
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Göztepe, sahasında Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı. Goller Tayfur Bingöl ve Romulo'dan geldi. Maçta dikkat çeken bir diğer nokta ise Eyüpspor'dan Tayfur Bingöl'ün 74. dakikada kırmızı kart görmesi oldu.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Göztepe, sahasında karşılaştığı Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada Eyüpspor atağında Ampem'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Thiam, köşeye sert vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
65. dakikada sol kanattan gelişen Eyüpspor atağında Umut sol çizgiye inmeden kale sahsına topu ortaladı. Ön direkte bulunan Tayfur sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
70. dakikada Juan'ın ceza sahası içinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Vezo'nun eline çarptı. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi.
71. dakikada penaltıda topun başına geçen Romulo'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
73. dakikada Göztepe atağında ceza yayının sağında topla buluşan Romulo'nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarı çıktı.
78. dakikada Göztepe atağından ceza sahası içinde topla buluşan Romulo'nun sağ köşeye vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak dışarı gitti.
Hakemler: Yasin Kol, Süleyman Özay, Mehmet Salih Mazlum
Göztepe: Mateusz Lis, Furkan Bayır, Heliton, Malcom Bokele, Lasse Nielsen (Ahmed Ildız dk. 89), Anthony Dennis (Kubilay Kanatsızkuş dk. 89), Novatus Miroshi, İsmail Köybaşı, Kuryu Matsuki (David Tijanic dk. 46), Juan (Emersonn Correia da Silva dk. 83), Romulo
Yedekler: Arda Özçimen, Taha Altıkardeş, Victor Hugo, Doğan Erdoğan, Nazım Sangare, Ogün Bayrak
Teknik Direktör: Stanimir Stoilov
Eyüpspor: Berke Özer, Ruben Vezo, Dorukhan Toköz, Luccas Claro, Umut Meraş, Yalçın Kayan, Emre Mor (Umut Bozok dk. 74) Emre Akbaba (Halil Akbunar dk. 63), Tayfur Bingöl, Prince Obeng Ampem (Hamza Akman dk. 90+3), Mame Thiam
Yedekler: Cengiz Alp Köseer, Muhammed Birkan Tetik, Erdem Gökçe, Hüseyin Maldar,, Erdem Çalık
Teknik Direktör: Arda Turan
Goller: Romulo (dk. 71 pen.) (Göztepe), Tayfur Bingöl (dk. 65) (Eyüpspor)
Kırmızı kart: Tayfur Bingöl (dk. 74) (Eyüpspor)
Sarı kartlar: Lasse Nielsen, Kuryu Matsuki, İsmail Köybaşı, Novatus Miroshi (Göztepe), Luccas Claro, Mame Thiam, Emre Mor, Umut Meraş (Eyüpspor) - İZMİR