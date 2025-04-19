Göztepe ve Beşiktaş Berabere Kaldı: 1-1

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Ozan Ergün, Deniz Caner Özaral, Murat Temel

Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Bokele (Dk. 63 Nielsen), İsmail Köybaşı (Dk. 80 Nazım Sangare), Dennis, Doğan Erdoğan (Dk. 80 Victor Hugo), Ogün Bayrak, Tijanic (Dk. 80 Matsuki), Emerson (Dk. 59 Kubilay Kanatsızkuş), Romulo

Beşiktaş : Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan Topçu, Masuaku, Hadziahmetovic, Oxlade-Chamberlain (Dk. 81 Tayyip Talha Sanuç), Rashica (Dk. 81 Salih Uçan), Gedson Fernandes, Rafa Silva (Dk. 95+5 Fahri Kerem Ay), Mustafa Hekimoğlu (Dk. 59 Semih Kılıçsoy)

Goller: Dk. 10 Rafa Silva ( Beşiktaş ), Dk. 46 İsmail Köybaşı (Göztepe)

Sarı Kartlar: Dk. 72 Masuaku ( Beşiktaş ), Dk. 72 Kubiley Kanatsızkuş, Dk. 89 Victor Hugo, Dk. 90+3 Matsuki (Göztepe)

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe ile Beşiktaş arasında oynanan maç 1-1 berabere tamamlandı.

46. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Doğan Erdoğan'ın sağ kanattan ortasında defansın uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası sol çizgisi önüne buluşan İsmail Köybaşı, gelişine vurduğu meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1.

56. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Gedson Fernandes, sol taraftan getirdiği topu altıpas içerisinde Mustafa Hekimoğlu ile buluşturdu. Mustafa Hekimoğlu'nun vuruşunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak, kornere çıktı.

62. dakikada Beşiktaş bir kez daha gole yaklaştı. Gedson Fernandes'in pasında ceza sahası sol çizgisi yanında topla buluşan Oxlade-Chamberlain uzak köşeye gönderdiği topu kaleci Lis, çelmeyi başardı.

66. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Romulo'nun ceza sahası sağ çizgisinde yaptığı ortada Kubilay Kanatsızkuş'un kafa vuruşunda kaleci Mert Günok, topu ceza sahası içerisinde çeldi. Sol tarafta topla buluşan İsmail Köybaşı'nın şutunda meşin yuvarlak, kaleye paralel gitti.

90. dakikada Beşiktaş atağında, ceza sahası çizgisi önünde topla buluşan Semih Kılıçsoy'un şutunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.

Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.