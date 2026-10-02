Haberler

Göztepe, Urla'da Vanspor'la oynadığı özel maçta 1-1 berabere kaldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Göztepe, Urla'da Vanspor'la oynadığı özel maçta 1-1 berabere kaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli arada hazırlıklarını sürdüren Göztepe, Urla'da Vanspor'la oynadığı özel maçta 1-1 berabere kaldı. İlk yarıyı Gökdeniz Bayrakdar'ın golüyle 1-0 önde bitiren Göztepe'de Sonko Sundberg ilk 11'de sahaya çıktı, Miroshi kadroda yer aldı; Vanspor'un golünü Tenton Yenne attı.

SÜPER Lig'de milli maçlar nedeniyle verilen arada hazırlıklarını sürdüren Göztepe, 1'inci Lig temsilcisi Vanspor'la oynadığı özel maçta sahadan 1-1 berabere ayrıldı. Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde oynanan karşılaşmaya Göztepe, Nevzat Tan, Taha, Sonko Sundberg, Ege, Gökdeniz, Bekir, Miroshi, Efkan, Antunes, Janderson, Armstrong ilk 11 ile çıktı. Göztepe, maçın ilk yarısını sakatlığını atlatan Gökdeniz Bayrakdar'ın golüyle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda teknik direktör Stanimir Stoilov, ilk 11'in büyük bölümünü değiştirdi. Vanspor ikinci devrede Tenton Yenne'nin golüyle eşitliği sağladı.

Stoilov, müsabakada Gökdeniz'i 5'li orta sahanın solunda, Bekir Turaç'ı ise sağında oynattı. 8 Ağustos tarihinden bu yana sakatlığı bulunan ve ligdeki 6 maçı da kaçıran Gambiyalı stoper Sonko Sundberg de tedavisini tamamladı ve Vanspor karşısında ilk 11'de sahaya çıktı. Yine sakatlığından dolayı son 2 maçı kaçıran Tanzanyalı orta saha Novatus Miroshi de kadroda yer aldı. Tedavisi süren Brezilyalı stoper Allan Godoi'nin ise henüz iyileşmediği ve bir süre daha takımdan ayrı kalacağı ifade edildi. Göztepe milli aranın ardından 7'nci hafta maçında deplasmanda Eyüpspor'la oynayacak. Maçlarını Akhisar'da oynayan ve İzmir'de idman yapan Vanspor ise evinde Bandırmaspor'u konuk edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 30 sitede yayınlandı.
MHK soruşturmasında Taner Gizlenci, Emre Altun ve Süleyman Abay'ın ifadeleri ortaya çıktı

Eski hakemler arkada dönen dolapları tek tek anlattı
Fatma Betül Sayan Kaya'nın koltuğuna oturdu! İlk sözleri dikkat çekti

Fatma Betül Sayan Kaya'nın koltuğuna oturdu! İlk sözleri manidar
Bakan Bolat'tan İngiltere hamlesi! 40 milyar dolarlık hedef için kritik görüşme

Bakan Bolat'tan İngiltere hamlesi! Masada 40 milyar dolarlık hedef var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

100 gol attı, yine Milli Takım'a çağrılmadı! Montella sebebini açıkladı

100 gol atan futbolcuyu A Milli Takım'a neden çağırmadığını açıkladı
Rus ordusuna Vivaldi darbesi! 250'den fazla asker esir alındı

Ülke şokta! Yüzlerce asker böyle esir alındı
Sokak ortasında vurulmuştu! Meğer ekranların tanınan isminin oğluymuş

İstanbul'da kanlı pusu! Kurşunların hedefi olan isim bakın kim çıktı
Trafik kazalarının yarısına motosiklet karıştı! 7 ilde sayıları otomobili geçti

Her 2 kazadan biri onlardan! 7 ilde sayıları otomobili geçti
LPG'ye 24 saatte ikinci zam! Fiyatı 40 lirayı aştı

24 saatte ikinci zam geldi! Tabeladaki rakamı gören bir daha baktı
Elvin Levinler Bali'deki düğünün hesabını kuruşu kuruşuna açıkladı

Ünlü oyuncu Bali'de ikinci kez evlendi! Düğünün maliyeti şaşırttı
Fon mağdurları için kritik gün! Yeni tedbirler masaya geliyor

455 bin kişinin gözü bu toplantıda