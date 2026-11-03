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Göztepe U19, AZ Alkmaar U19'a İzmir'de 2-1 yenilerek UEFA Gençlik Ligi'nden elendi

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Göztepe U19, AZ Alkmaar U19'a İzmir'de 2-1 yenilerek UEFA Gençlik Ligi'nden elendi
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Göztepe U19, UEFA Gençlik Ligi ikinci tur rövanşında İzmir'de AZ Alkmaar U19'a 2-1 mağlup olarak turnuvadan elendi. İlk maçı da 3-1 kaybeden sarı-kırmızılılar, iki maç sonunda Hollanda temsilcisine üstünlük sağlayamadı; AZ Alkmaar bir üst tura yükseldi.

Göztepe U19, UEFA Gençlik Ligi ikinci tur rövanşında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar U19'a İzmir'de 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

UEFA Gençlik Ligi ikinci tur ilk maçında deplasmanda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar U19'a 3-1 mağlup olan Göztepe U19, rövanşta rakibini Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda ağırladı.

İzmir ekibi sahaya Tolga, Şerafettin, Ibrahim Karembe, Ege, Berke, Kaan, Yusuf Ali, Boran, Berke, Necat ve Ruan Gabriel ilk 11'iyle çıktı. AZ Alkmaar U19 ise karşılaşmaya Nick Homan, Latrell Aken, Andrea Natali, Kevin van Ouytsel, Eliav Adjedj, Hessel de Wit, Adam Ouaziz, Julian Sijbrands, Chavarello Hellings, Gijs Groot ve Senna van Elst 11'iyle başladı.

Maça hızlı başlayan sarı-kırmızılılar, 12. dakikada Necat'ın golüyle öne geçti. Konuk ekip, 28. dakikada Adam Ouaziz'in golüyle eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Hollanda temsilcisi, 75. dakikada Andrea Natali'nin golüyle 2-1 öne geçti. Kalan dakikalarda skor değişmeyince Göztepe, sahadan mağlubiyetle ayrılarak UEFA Gençlik Ligi'ne veda etti. İki maçı da kazanan AZ Alkmaar ise bir üst tura yükseldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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