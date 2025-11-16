Göztepe, Türk Hava Yolları'na 3-0 Mağlup Oldu
Sultanlar Ligi'nde Göztepe, evinde Türk Hava Yolları'na karşı 3-0 yenilerek 4. mağlubiyetini aldı. Setler 22-25, 19-25 ve 19-25'lik sonuçlarla belirlendi.
İZMİR,
SALON: İzmir Atatürk
HAKEMLER: Hakkı Demiralay, Engin Duman
GÖZTEPE: Rotar, Emine, Nazlı Eda, Bajema, İlayda, Atkinson, Berre, Haneline, Ceren, Nur Sevil, Scuka, Sude, Hande Naz
TÜRK HAVA YOLLARI: Ratzke, Tuğba, Bahar, Alondra, Bergmann, Karmen, Melis, Çağla, Adelusi, Büşra, Merve, Orthmann
SETLER: 22-25, 19-25, 19-25
SÜRE: 90 dakika
Sultanlar Ligi 5'inci hafta mücadelesinde ligin yeni ekiplerinden Göztepe evinde Türk Hava Yolları'na 3-0 mağlup oldu. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 22-25, 19-25 ve 19-25'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla ev sahibi ekip 4'üncü yenilgisini alırken, konuk takım galibiyet sayısını 3'e çıkardı.