Göztepe, Trendyol 1. Lig'in En Değerli Takımı Konumunda

Kadro değeri 12 milyon 550 bin Euro olan Göztepe, Trendyol 1. Lig'in en değerlisi konumunda bulunuyor. Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ve birçok önemli transfere imza atan Göztepe, kadrosunu piyasa değeri yüksek oyuncularla güçlendirdi. Takıma 15 takviye yapan Göztepe, 12 milyon 550 bin Euro ile Trendyol 1. Lig'in en değerli takımı konumuna yükseldi. Ancak güçlü kadrosuna rağmen ilk 5 haftada topladığı 5 puanla ligde 11. sırada bulunuyor.

Kadro değeri 12 milyon 550 bin Euro olan Göztepe, Trendyol 1. Lig'in en değerlisi konumunda bulunuyor.

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ve birçok önemli transfere imza atan Göztepe, kadrosunu piyasa değeri yüksek oyuncularla güçlendirdi. Sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa'dan Tarkan Serbest, Altınordu'dan Ali Dere, Ankara Keçiörengücü'nden Ogün Bayrak, Southampton'dan Mateusz Lis, Çaykur Rizespor'dan Kubilay Kanatsızkuş, Trabzonspor'dan Taha Altıkardeş, Konyaspor'dan Mame Diouf, Alanyaspor'dan Ümit Akdağ, Samsunspor'dan Celil Yüksel, KV Kortrijk'den Billal Messaoudi, MKE Ankaragücü'nden Fıratcan Üzüm, Malmö'den Lasse Nielsen, Alanyaspor'dan Ahmed Ildız, Fortuna Sittard'dan Doğan Erdoğan ve son olarak da Hertha BSC forması giyen Ensar Aksakal'ı kadrosuna kattı.

Takıma 15 takviye yapan Göztepe, 12 milyon 500 bin Euro kadro değeri olan Eyüpspor'u geride bırakarak 12 milyon 550 bin Euro ile Trendyol 1. Lig'in en değerli takımı konumuna yükseldi.

Öte yandan Göztepe, güçlü kadrosuna rağmen ilk 5 haftada topladığı 5 puanla ligde 11. sırada bulunuyor. - İZMİR