Göztepe'de Transfer Hareketliliği: Dennis ve Taha İçin Yeni Gelişmeler

Süper Lig takımlarından Göztepe, Nijeryalı orta saha oyuncusu Anthony Dennis ve stoper Taha Altıkardeş’in transferi için görüşmelere devam ediyor. Frankfurt'un Dennis için 5 milyon Euro teklif ettiği, yönetimin ise 8 milyon Euro'dan açılmayı planladığı belirtildi.

SÜPER Lig'de ikinci yarı hazırlıklarına başlayan Göztepe, transferde hareketli günler geçiriyor. Sarı-kırmızılılarda transferin gözdesi haline gelen Nijeryalı orta saha oyuncusu Anthony Dennis ve stoper Taha Altıkardeş transferinde yeni gelişmeler yaşandı. Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt'un Dennis için Göztepe futbol şubesini yöneten Sport Republic şirketine 5 milyon Euro bonservis teklifi götürdüğü ortaya çıktı.

Leipzig, Union Berlin ve Sevilla gibi takımların da talip olduğu Dennis için Frankfurt'un teklifi yeterli bulunmadı. Yönetimin Nijeryalı futbolcuya 8 milyon Euro'dan kapıyı açtığı ve bedeli 10 milyon Euro'ya kadar çıkarmayı planladığı belirtildi. Süper Lig ekipleri Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği Taha Altıkardeş için ise yönetimin 7 milyon Euro + bonuslar şeklinde bir bedel belirlediği vurgulandı. Sport Rebupclic şirketinin her iki oyuncuyu da satmak için aceleci davranmadığı, transferlerin yaz dönemine sarkabileceği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
