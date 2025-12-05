Göztepe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 7 Aralık Pazar günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başlayıp 5'e 2 pas ve top kapma çalışmalarıyla devam etti.

Antrenmanın ilk bölümünde orta şut çalışması yapan oyuncular, ikinci bölümde ise dar alanda oyun oynadı.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.