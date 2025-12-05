Göztepe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdürdü. Antrenman, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde ısınma hareketleri, pas ve top kapma çalışmaları ile gerçekleştirildi.
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 7 Aralık Pazar günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başlayıp 5'e 2 pas ve top kapma çalışmalarıyla devam etti.
Antrenmanın ilk bölümünde orta şut çalışması yapan oyuncular, ikinci bölümde ise dar alanda oyun oynadı.
Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Spor