Göztepe, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor ile karşılaşacak Göztepe, maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre, Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncuların bir bölümü yenilenme çalışması yaptı.

Diğer gruptaki oyuncular ise pas, çabukluk ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılılar, 24 Nisan Perşembe günü saat 20.30'da Trabzonspor'a konuk olacak.