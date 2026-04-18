Haberler

Stanimir Stoilov: "Bugün oyun şeklimizden memnun değilim"

Stanimir Stoilov: 'Bugün oyun şeklimizden memnun değilim'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Göztepe, Kocaelispor ile berabere kaldıktan sonra Teknik Direktör Stanimir Stoilov, takımın oyun biçiminden memnun olmadığını ifade etti. Stoilov, organizasyon ve hırsın artırılması gerektiğini vurgulayarak, güvenilen oyun tarzlarına geri dönülmesi gerektiğini belirtti.

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, berabere kaldıkları Kocaelispor maçı ardından yaptığı açıklamada, "Bugün oyun şeklimizden memnun değilim. Bizim oyun tarzımız kesinlikle bu değil. Güvendiğimiz oyun tarzımıza geri dönmeliyiz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe, deplasmanda karşılaştığı Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov maçı değerlendirdi. Stoilov, "Bizim adımıza zor mücadeleydi. Aslında sonlarda maçı kazanmaya da çok yaklaşmıştık. Oyunun geneline baktığımızda bugünkü oyun şeklimizden memnun değilim. Çünkü oyun tarzımız kesinlikle bu değil. Organizasyon, hırs ve güvende daha iyi olmalıydık. Erken gol bulduktan sonra bunu koruma güdüsüyle hareket ettik. Gerçekten bizim oyun tarzımız kesinlikle bu değil. Kocaelispor sonrasında baskılı oynadı ve maçın sonunda beraberliği yakaladı. Daha önceki maçlarda çok daha iyi şeyler sergiledik, çok daha başarılı oyunlarla galibiyetler aldık. Buna geri dönmemiz lazım. Güvendiğimiz bir oyun tarzımız var. Buna kesinlikle geri dönmeliyiz" dedi.

"Penaltı kararı verilmesi için bahane sunmuş olduk"

Tartışmalı penaltı pozisyonuyla ilgili olarak da Stoilov, "Tabii ki verilen bu tarz tüm kararlar her kulübün geleceğini belirliyor, sadece Göztepe ile ilgili değil. Bu konuları konuşması gereken insanların bunları değerlendirmesi gerektiğini her zaman söylüyorum. Bu benim işim değil. Bu kararın verilmesinde bahane sunmuş olduk orada. Hakemlerin verdikleri her kararın kulüplerin gelecekleri açısından belirleyici ve önemli olduğunu bilemeleri ve bu kararları verirken yüzde yüz emin olmaları gerekiyor" sözlerini kaydetti. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail, Lübnan'da koca mahalleyi havaya uçurdu

Görüntüler korkunç! Hani ateşkes ilan edilmişti
Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin oğlu tutuklandı

Gülistan Doku soruşturmasında, eski valinin oğlu hakkında karar
Kahramanmaraş okul saldırısında sınıftaki öğrenciler sıraları siper ederek kurtuldu

Vahşet anında sınıftaki öğrencilerin yaptıkları kahretti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakanlık harita paylaşıp 20 şehrimizi uyardı: Dikkatli ve tedbirli olun

Bakanlık harita paylaşıp 20 şehrimizi uyardı: Dikkatli olun
CHP'li Gürsel Tekin dünyada tanınmayan ülkenin cumhurbaşkanını ağırladı

CHP'li Tekin tanınmayan ülkenin liderini ağırladı
İran'daki toplantıda 'Yaşasın Türkiye' sloganları

Toplantıyı "Yaşasın Türkiye" sloganlarıyla inlettiler
16 yaşındaki milli sporcu Feyza'nın şüpheli ölümü

Kayıp milli sporcunun şüpheli ölümü! Korkunç halde bulundu
Bakanlık harita paylaşıp 20 şehrimizi uyardı: Dikkatli ve tedbirli olun

Bakanlık harita paylaşıp 20 şehrimizi uyardı: Dikkatli olun
Trump’tan tarihi UFO çıkışı: 'Çok ilginç belgeler bulduk, yakında açıklıyoruz'

Trump’tan tarihi UFO çıkışı: Yakında açıklıyoruz
Uğurcan'a dev talip! Dünyanın en iyi kalecisinin yerine geçecek

Dünyanın en iyi kalecisinin yerine geçecek