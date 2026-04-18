Kocaelispor-Göztepe maçının ardından

Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, Kocaelispor ile oynanan maç sonrasında yaptığı açıklamada, takımın oyun tarzından ve performansından memnun olmadığını ifade etti. Stoilov, hakem kararlarının kulüplerin geleceği üzerinde büyük etkisi olduğunu da vurguladı.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile 1-1 berabere kalan Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, "Oyunun geneline baktığımda bugünkü oyun şeklimizden memnun değilim. Çünkü bizim oyun tarzımız kesinlikle bu değil." dedi.

Stoilov, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendileri adına zor bir rakibe karşı oynadıklarını söyledi.

Maçın sonlarında kazanmaya çok yaklaştıklarını belirten Stoilov, "Oyunun geneline baktığımda bugünkü oyun şeklimizden memnun değilim. Çünkü bizim oyun tarzımız kesinlikle bu değil. Organizasyon, öz güven, hırs... Tüm bunlarda çok daha iyi olmamız gerekiyordu." ifadelerini kullandı.

Stoilov, buldukları erken gol sebebiyle maçın ilerleyen dakikalarında skoru koruma içgüdüsüyle hareket etmiş olabileceklerine değinerek, "Maçın ikinci yarısında yakaladığımız 1 gol pozisyonu var. Bizim oyun tarzımız bu değil. Kocaeli daha sonra baskılı oynadı ve maçın sonunda beraberliği yakaladı. Aslında daha önce oynadığımız maçlara baktığımızda çok daha iyi seviyeler gördük, iyi şeyler sergiledik ve başarılı oyunlarla galibiyetler aldık. O yüzden bir an önce bu seviyeye geri dönmemiz gerekiyor. Yensek de yenilsek de bir oyun tarzımız var ve bunu sahada sergilemeliyiz." diye konuştu.

Bir basın mensubunun penaltı kararlarıyla ilgili ne düşündüğünü sorması üzerine Stoilov, hakem kararlarının kulüplerin geleceğini belirlediğini kaydetti.

Stoilov, bu tarz konularla ilgili konuşması gereken kişilerin değerlendirmede bulunması gerektiğine dikkati çekerek, şu görüşleri paylaştı:

"Bu kesinlikle benim işim değil. Ama biz orada bu kararın verilmesinde belki de bir bahane, neden sunmuş olduk. Hakemlerin, verdikleri her kararın, kulüpler adına, kulüplerin gelecekleri adına ne kadar belirleyici ve önemli olduğunu bilmeleri ve kararlarını verirken de yüzde 100 emin olmaları gerektiğini düşünüyorum."

Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey
