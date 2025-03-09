Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar

Hakan Fidan'dan kritik Suriye mesajı
Ece Gürel'in kaybolmadan önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı

Ece Gürel'in kaybolmadan önceki son paylaşımları ortaya çıktı
ABD gizli servisi, Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişiyi vurdu

Beyaz Saray'da hareketli saatler! Ajanlar silahlı bir kişiyi vurdu
Kararsızlar Partisi kuruluyor! Gürsel Tekin'den ilk açıklama

Kararsızlar Partisi geliyor! CHP'li isimden Kılıçdaroğlu açıklaması

Göztepe Teknik Direktörü Stoilov: 'Hedefimiz Avrupa'

Göztepe Teknik Direktörü Stoilov: 'Hedefimiz Avrupa'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivasspor'a 3-1 mağlup olan Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, maç sonrası hakemlere ve takımın hedeflerine dair açıklamalarda bulundu.

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamada, hakemlerin takımlara daha fazla saygı duymasın gerektiğini söyleyerek, "Biz hedefimizden şaşmıyoruz, hedefimiz Avrupa" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Göztepe, deplasmanda Sivasspor'a 3-1 mağlup oldu. Göztepe Teknik Direktör Stanimir Stoilov, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Zor geçen bir maçı geride bıraktıklarını söyleyerek sözlerine başlayan Stoilov, "Rakibimizin iyi oyuncuları var. İlk yarıda daha iyi oynadık. İkinci yarıda 10 kişi olarak oynamak zordu. Goller yedik. Biz 14 ay boyunca hep beraber mükemmel zamanlar geçirdik. Bu şekilde aynen devam etmemiz gerekiyor. 1-2 aydır zor bir dönem geçiriyoruz. Çok fazla sakatlık yaşadık. Şimdi camia olarak birlik olma zamanı. Şuanda taraftarımızın desteği çok önemli. Biz hedefimizden şaşmıyoruz, hedefimiz Avrupa. Hakemlerin takımlara daha fazla saygı duyması gerekiyor. Biz hedefleri olan bir takımız. Bizim bir sonraki maçımız çok önemli. Birlik olacağı ve iyi oynayıp mutlu sona ulaşacağız" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Bunu yapan yandı! Kiracı ve ev sahiplerine milyonluk ceza yolda
img

Suriye'deki son durumu bizzat Şara anlattı
img

ABD'de 5 dolar, Türkiye'de 1300 lira
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye'deki son durumu bizzat Şara anlattı! Esad amacına ulaşamadı

Suriye'deki son durumu bizzat Şara anlattı
Türkiye'nin Tayland'a teklif ettiği savaş gemisi büyük yankı uyandırdı

Türk savaş gemileri o ülkeyi karıştırdı
Dünyaca ünlü oyuncu, Türk hayranıyla sahnede balon patlattı

Ünlü oyuncu Türk hayranıyla balon patlattı! Görüntü tartışma yarattı
13 yaşındaki hafıza camide 'Ne bakıyorsun?' diyerek dehşeti yaşattı

13 yaşındaki hafıza camide dehşeti yaşattı! Boğazını sıkıp tekme attı
Türk vatandaşlarına Svalbard takımadalarında mülk edinme ve oturma hakkı tanındı

Türk vatandaşlarına o adada mülk edinme ve oturma hakkı tanındı
Bahçeli'nin Öcalan'ın çağrısına itirazı var: Dengeli ve isabetli bir açıklama değildir

Bahçeli'den sürpriz çıkış! Öcalan'ın çağrısına itiraz etti

Son Dakika Haberleri

title