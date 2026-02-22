Haberler

Stanimir Stoilov: "Dinamizm açısından takımımız iyiydi, fakat basit hatalar yaptık"

Güncelleme:
Göztepe, Beşiktaş'a 4-0 mağlup olduğu maçın ardından Teknik Direktör Stanimir Stoilov, takımın dinamizminin iyi olduğunu ancak basit hatalardan dolayı kötü bir sonuç aldıklarını belirtti. Sakatlıklardan dönen oyuncuların performanslarına vurgu yaparak, eski formlarına dönmeleri gerektiğini ifade etti.

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Beşiktaş mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Dinamizm açısından takımımız iyiydi, fakat basit hatalar yaptık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'a 4-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, "Beşiktaş'ı aldığı galibiyetten dolayı tebrik ederim. Gerçekten yediğimiz gollerde basit hatalar yaptık. Buradan ne yazık ki kötü bir sonuçla ayrılıyoruz. Dinamizm açısından takımımız iyiydi, fakat basit hatalar yaptık. Bir an önce galip gelmeye başlamamız gerekiyor. Rakibimiz iyi transferler yaptı. Yapılan her hata bize bu maçta pahalıya patladı. Bugüne kadar kaybetmemiştik, üzgünüz. Bazen akıllı oynamaktan çok duygusal oluyoruz. Sonuçtan dolayı üzgünüz. Skordan dolayı ben de mutsuzum" diye konuştu.

"Oyuncuların zamanla eski formlarına kavuşacaklarını düşünüyorum"

İzmir ekibinin son maçlarda skor üretmekte zorlandığının hatırlatılması üzerine Bulgar teknik adam, "Özellikle ofansif oyuncularımıza baktığınızda sakatlıktan dönen oyuncular var. Onların eski performanslarına dönmeleri gerekiyor. Sahip oldukları potansiyellerini sakatlıklardan dolayı sahaya yansıtamadılar. Zamanla eski formlarına kavuşacaklarını düşünüyorum. Genel olarak bakıldığında kondisyon olarak yüzde 100 olmadıkları sürece, eski formlarını yakalamalarını bekleyemeyiz" açıklamasında bulundu.

"Toparlanarak eski formlu dönemimize döneceğimizi düşünüyorum"

Transfer dönemi sonrası takımda form olarak düşüşün olmasının hatırlatılması üzerine Stoilov, "Puan anlamında sezon başında topladığımız puanları ligin ikinci devresinde de bu maça kadar toplamıştık. Eksiklerimiz fazlaydı ve oyuncularımız sakatlıklarını atlatmaya başladılar. Bazı dönemlerde düşüşler oluyor. Sezon başında sorulmuş olsa belki de Göztepe'nin puan sıralamasında bu konumda olacağını düşünmüyordu. Toparlanarak eski formlu dönemimize döneceğimizi düşünüyorum. Göztepe ailesi olarak, çok çalışarak eski halimize döneceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Haberler.com
